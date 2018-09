Tras la devaluación, la nafta sale un 34,5% menos que el promedio mundial

La depreciación del peso hizo que, en la última semana, el litro de nafta en la Argentina pasara de u$s 1,06 a u$s 0,76. Hasta entonces, según el sitio especializado Global Petrol Prices, el país estaba en el puesto número 38 entre los de combustible más barato del mundo, sobre un total de 165 mercados relevados. De considerar el desplome de esta semana, subiría seis casilleros, hasta el 32o puesto.

Según los datos disponibles en el portal, que no tiene en cuenta la paridad del poder adquisitivo del dólar, el precio de la nafta en el país es un 34,5% más barato que el promedio mundial, que se ubica en u$s 1,16. El aumento de entre 1,2% y 1,6% previsto a partir de mañana no modificará sustancialmente la situación.

El país con el combustible más barato es Venezuela (u$s 0,01) y el más caro, Hong Kong (u$s 2,16).

Entre los países limítrofes, sólo en Bolivia (u$s 0,54 por litro) el combustible cuesta menos que en la Argentina. En Uruguay el litro de nafta se paga u$s 1.71, en Chile u$s 1,25. En Brasil u$s 1,07 y en Paraguay u$s 1,06.

En tanto, en los Estados Unidos la nafta sale u$s 0,83 por litro y en México, u$s 1,07.

El precio local consignado por Global Petrol Prices se corresponde con el del litro de nafta en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, llenar el tanque en Ushuaia, donde se vende el combustible más barato del país ($23,69 por litro, equivalentes a u$s 0,61), está entre los 20 lugares más baratos del planeta. Mientras que en Corrientes y en Formosa ($34,73 o u$s0,90) cuesta lo mismo que en Bután, país situado en el puesto 45 del ranking.