Real Estate edición impresa 31 de Agosto 2018

Inversión virtual: el metro cuadrado en videojuegos supera al de Puerto Madero

Un grupo de emprendedores argentinos creó un mundo virtual donde ya se rematan terrenos. En algunas zonas, el metro cuadrado cuesta hasta u$s 1000 más que en Puerto Madero. La plaza virtual más cara se remató por u$s 180.000 y una de las parcelas más codiciadas cotiza en u$s 800.000