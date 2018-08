El agro pierde cerca de u$s 200 millones por la baja de reintegros

Distintas cadenas agroindustriales exportadoras recibieron con gran desagrado la decisión del Gobierno nacional, ocurrida unas semanas atrás, de bajar los reintegros a las exportaciones, sobre todo los de las economías regionales.

Más allá del pedido de algunas entidades rurales de una vuelta atrás y de la necesidad de dotar de mayor "previsibilidad" a los negocios, el impacto en cada uno de los sectores ya es visible.

Un informe del área de Economía de Coninagro estimó un ahorro fiscal anual de la medida para este año de unos u$s 202 millones. Este sería el nivel de ingresos que los exportadores de las distintas economías regionales dejarían de obtener, producto de la baja en los reintegros.

Actividades como la producción de bovinos, la vitícola o la del maní se muestran como las más perjudicadas (sufrirían impactos por encima de los u$s 20 millones), con una reducción en sus reintegros que en el caso del maní llegó al 72% (55% y 48% para las otras dos actividades respectivamente). Otras como el arroz o la apícola sufrieron bajas en los reintegros superiores al 80%, mientras que actividades como la yerba mate, el trigo o el girasol tuvieron un baja por arriba del 70%.

Por ejemplo, en el caso de la cadena vitivinícola exportó en 2017 por u$s 894 millones, contando con reintegros promedio de 5,83%. Es decir que, por cada u$s 100 de exportaciones, casi 6 dólares retornaban luego de realizada la transacción como devolución de impuestos. "Luego de la medida los reintegros se reducen en un 48%, siendo que el retorno en la actualidad se estima en 3 dólares por cada u$s 100 de exportaciones. Y esta medida implica que el costo fiscal del impulso a las exportaciones pasa de ser u$s 52 millones a u$s 27,03 millones", destacó el informe elaborado por la especialista Silvina Campos Carlés.

En el detalle de esta cadena, para el caso del vino, se observa que el cambio en los reintegros pasó del 6% al 3,25%, siendo una reducción de 2,75% lo que impacta en u$s 24 millones. Para el caso de la pasa de uva, la reducción es mayor, alcanzando el 85% del reintegro.

Otros casos, como la cadena de la papa, contaban con reintegros promedios del 4,05% y pasaron a ser de 1,25%, mientras que las peras y manzanas se modificó el valor de los reintegros de 8,5% y 7,5% a 3,5% y 3,35% respectivamente.

Carlos Iannizzotto, Presidente de la entidad, señaló que la rebaja no trae previsibilidad ni tranquilidad. "Ha sido inconsulta y de alguna manera cambia las reglas de juego", sostuvo.

En tanto, para Pablo Vernengo, Director Ejecutivo de Economías Regionales de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), el tema de los reintegros es un tema que beneficia más al sector industrial que al productivo. "Cuando los reintegros han aumentado a un cierto nivel de escala nunca hubo un retorno concreto por parte del sector industrial al productivo. En este sentido hubo una mezquindad en el sector agroindustrial en desmedro del sector primario que es el sector fusible del sistema. Es cierto que puede repercutir estos puntos que se quitan pero también hay que entender que cuando estaban no eran derramados al sector productivo", afirmó.

El directivo sostuvo que lo que sí es importante es el Artículo 5 del decreto (767/2018 el cual modificó las posiciones arancelarias de más de 7000 productos) que estableció que para la pyme exportadora el reintegro va a ser automático. "Es muy importante tener ese flujo financiero para afrontar las obligaciones, maxime cuando se pagaban a seis meses o a un año", afirmó.

Según el informe, en todos los casos, el valor reducido impacta negativamente en la rentabilidad, ya que implica una reducción de los ingresos por exportación. "O sea que el efecto final en cada cadena dependerá del nivel de rentabilidad de cada producto exportado y el grado de competitividad que haya alcanzado", destacó.