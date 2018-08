Cerraron 300 inmobiliarias porteñas este año

Las inmobiliarias apelaron el fallo de la Justicia porteña, que la semana pasada rechazó la demanda contra el quite de comisiones que pagan los inquilino en la Ciudad. Aseguran que la eliminación de esta comisión, además de ser inconstitucional, golpea a las inmobiliarias, en un contexto de paralización total de la compra venta por la fuerte suba del dólar y falta de créditos. Las inmobiliarias destacan, además, que ya dejaron de funcionar unas 300 empresas en lo que va del año.

La apelación fue presentada ante la Cámara de la Ciudad, tras el fallo del Juzgado en Primera Instancia CAYT Nº 14, a cargo del Dr. Fastman, que rechazó el 21 de agosto la demanda que las inmobiliarias habían presentado contra Ley N° 5.859, sancionada por la Legislatura en 2017, y que fija entre otras cuestiones, el pago de la comisión por alquiler de vivienda a cargo del propietario.

“El juez Fastman se tomó casi un año para dictaminar que hay que acatar la ley de la Legislatura. Habíamos presentado el 21 de septiembre de 2017 recursos de amparo tres entidades y otros 69 en forma individual. Ahora apelamos todos”, comentó Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño.

“Hay 7200 matriculados, 6100 de ellos activos; el 92% son unipersonales. Con el cepo, se habían dedicado al alquiler porque no había ventas. Con los créditos UVA, en 2016, comenzaron a vender. En agosto de 2017 sale esta ley, pero desde mayo se paralizó la compra-venta ante la falta de créditos y por la suba del dólar. Las inmobiliarias están en peligro, no se vende y por alquiler sólo se cobra 4,15 de comisión al dueño, no es suficiente. En lo que va del año más de 300 inmobiliarias dieron de baja su matrícula, cerraron, y otras la suspendieron, para pagar la mitad mientras no operan”, graficó Pepe.