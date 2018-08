DIA nombra como nuevo CEO global a su responsable en Argentina

La cadena de supermercados Día despidió a Ricardo Currás, ahora ex CEO global, y designó como su reemplazo a Antonio Coto, que hasta hoy se desempeñó como responsable de los negocios de la compañía en Argentina y Brasil. Según informó El País, la decisión fue tomada por el consejo de administración de la empresa de forma unánime y posteriormente informada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La performance de la compañía es negativa desde 2017. El año pasado, Día reportó una caída del 37 por ciento en sus ganancias, ejercicio que la propia empresa calificó como “complicado”. En tanto, el 2018 también lo comenzó con el pie izquierdo. De acuerdo a los números del primer trimestre, las ventas se hundieron un 10 por ciento, mientras que los beneficios se desplomaron un 74 por ciento. No obstante, el despido de Currás trajo cierto alivio a los inversores, ya que las acciones de la empresa aumentaron un 8 por ciento en la Bolsa.

Antonio Coto Gutiérrez, ahora ex director ejecutivo en Latinoamerica, fue el encargado de llevar a cabo el lanzamiento de la cadena en el país en 1997 como director general de Grupo Día Argentina. Nacido en España, no solo tiene una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED sino que también es ingeniero en Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, de acuerdo a su perfil en el sitio oficial de la compañía, se graduó en Administración de la Industria Alimenticia por la University of Southern California.

Actualmente, la cadena que opera en el canal discount cuenta con 930 tiendas en el país situadas en Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Entre Ríos. En 2017, las ventas netas en la Argentina representaron el 16,1 por ciento del total global de la empresa. Pero la devaluación del peso afectó los números del primer cuarto. Según el informe de resultados, las ventas brutas en el país se contrajeron un 15,3 por ciento en euros.