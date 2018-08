Por qué Tyson Foods compró al productor de los McNuggets

La compra de Keystone Foods por parte de Tyson Foods por u$s 2160 millones anunciada esta semana se enmarca en una estrategia de expansión de la compañía estadounidense, que en lo que va del año ya había adquirido American Proteins, por u$s 850 millones y Tecumseh, dueña de la marca Smart Chicken, por una suma no revelada.

El CEO de Tyson, Tom Hayes, anticipaba en una entrevista con el sitio de noticias de negocios que la estrategia de expansión no había terminado y que el mercado podía esperar nuevas adquisiciones en el corto plazo: "No puedo ser específico si seguiremos o no cerrando más . Pero lo que sí puedo decir es que nuestro apetito continuará".

Hayes explicaba que todas las posibles compras de compañías se analizan con tres filtros que pueden incluir negocios de marcas, ofrecer nuevas capacidades o nuevas geografías. "Si necesitamos nuevas capacidades y encontramos algo que nos pueda ayudar a mejorar nuestros resultados y que al mismo tiempo tenga un efecto estabilizador de nuestras ganancias, lo haremos", señalaba.

En el caso de la operación cerrada esta semana, Tyson adquirió el portfolio de productos de valor agregado de la principal firma proveedora de carne vacuna, porcina, pollo y pescado de McDonald's. Entre otros productos Keystone Foods elabora los icónicos McNuggets de la cadena de comidas rápidas.

Además de crecer como proveedor en el negocio de la comida rápida, la compra le da más capacidad, con seis plantas de procesamiento y un centro de innovación en los Estados Unidos, situados en Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

En 2017 Keystone Foods tuvo una facturación de u$s 2500 millones y daba empleo a 11.000 personas. El 65% de su facturación procede de Estados Unidos y el resto de Asia- Pacífico. En tanto, Tyson Foods cuenta con más de 122.000 empleados y es el líder en ventas de carne en EE.UU.

A partir de la operación, y según el filtro de expansión geográfica, Tyson espera obtener una importante base para expandirse internacionalmente, sobre todo con la red de distribución que Keystone tiene en mercados con un gran crecimiento en la región de Asia-Pacífico. A esto se le suman las exportaciones a mercados clave en Europa, Medio Oriente y África.