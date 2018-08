Rappi: "No castigamos a los repartidores si no toman un pedido"

La revolución de las aplicaciones de delivery enfrentó su primer conflicto. Un grupo de repartidores de la colombiana Rappi se congregó en la puerta de la empresa para denunciar cambios en las condiciones laborales. A poco más de un mes de la protesta, el general manager de la compañía, Matías Casoy, habló por primera vez sobre el tema. Desmintió las acusaciones de "castigos" para los cadetes que rechazan pedidos y aseguró que, si bien la firma escucha el reclamo, no hay lugar para una negociación respecto a la situación laboral.

"Los repartidores son independientes. Después de la charla informativa por la que pasan se desconectan y conectan cuando quieren. Lo que pasó hace unas semanas es que un pequeño grupo de repartidores se manifestó de forma pacífica y los escuchamos. Nuestro negocio está funcionando de forma absolutamente normal", señaló el ejecutivo, en diálogo con El Cronista.

La compañía, fundada por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín en 2015, desembarcó en el país a comienzos de marzo de este año. Según LAVCA, la asociación de fondos de venture capital de América latina levantó este año u$s 183 millones de la mano de inversores como Delivery Hero, Andresseen Horowitz y Sequoia Capital, monto que Rappi destinó a la expansión de la app en la región. Ya opera en México, Brasil, Chile y Uruguay, además de la Argentina y Colombia.

RappiTenderos, el grupo de cadetes que encabeza la protesta contra la empresa, asegura que no hubo una reunión para explicar su reclamo. Casoy lo niega. "Por supuesto que nosotros los hemos escuchado. Tomamos ese feedback porque siempre queremos mejorar", explicó. Sin embargo, descartó llegar a un pacto: "No hay negociación. Simplemente, hay un diálogo muy fluido y abierto".

En la Argentina, Rappi emplea a más de 150 personas, de las cuales 60 pertenecen al equipo de desarrolladores. Su objetivo es formar un hub tecnológico en el país que brinde soporte a la operación del resto de las filiales latinoamericanas. No obstante, Casoy hizo hincapié en que "blanquear" a los repartidores no es una opción que se esté considerando. "Son importantísimos. Pero no son empleados: no están en relación de dependencia. De hecho, hay muchos que reparten para Rappi y para la competencia", argumentó el ejecutivo.

Qué dicen los RappiTenderos

El Cronista se comunicó con Roger Rojas, vocero de RappiTenderos, quien explicó: "Ellos tienen el control de la app. Nos controlan por GPS, llaman para asignar pedidos y, aparte, hay sanciones, como bloqueos de una hora e inhabilitaciones en los casos que no se quiera llevar un pedido. Entonces, estamos subordinados a ellos. Por lo tanto, hay relación laboral". Consultado al respecto, el general manager de Rappi fue categórico: "Cualquier repartidor puede no tomar el pedido que quiere y eso no influirá en ningún ranking, ni rango, ni nada".

La plataforma comenzó operando solo en Palermo y Recoleta. Pero ya se extendió a una gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y, recientemente, también, inauguró su sede en la ciudad de Córdoba. "Tenemos planes muy agresivos y concretos de expansión en Zona Norte de Buenos Aires, Zona Oeste, Zona Sur y otros puntos importantes de la Argentina", puntualizó Casoy. Según números de la compañía, en julio, se procesaron más de 200.000 pedidos y la empresa espera cerrar el año con una facturación aproximada de u$s 5 millones por mes y niveles de crecimiento de entre 30% y 50% mensual. Hoy, el único ingreso de la compañía proviene de la comisión cobrada por venta realizada por parte de sus aliados comerciales, los cuales ofrecen sus productos a través de la plataforma.

Si bien el 80 por ciento de las órdenes realizadas en la aplicación tienen que ver con pedidos a restaurantes, Rappi también cuenta con supermercados, kioscos y tiendas especializadas dentro de su catálogo. A su vez, adelantó Casoy, en breve se ampliará la cartera para incluir "Antojos", una sección en la que prometen llevarle al usuario cualquier cosa que solicite, y "Rappicash", opción con la que puede solicitarse dinero en efectivo.