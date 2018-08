El fundador de Whatsapp va solo una vez al mes a su oficina por una millonaria razón

La vida de Brian Acton y Jan Joum cambió completamente cuando Facebook compró en 2014 la compañía que habían creado dos años antes: Whatsapp. La operación se realizó a cambio de US$ 19.000 millones y le aseguró a ambos emprendedores continuar en su empresa, además de una posición en la mesa directiva de la red social manejada por Mark Zuckerberg. Pero la actualidad de los creadores del famoso servicio de mensajería instantánea no es tan activa como en aquel entonces. Según The Wall Street Journal, Koun ya no ejerce ninguna función ejecutiva en la empresa y simplemente visita una vez al mes su oficina para poder cobrar US$ 450 millones a fin de año.

En la jerga de Silicon Valley, de acuerdo a Business Insider, se denomina rest and vest a aquellos emprendedores o ingenieros que tienen un pie fuera de sus compañías y solo continúan oficialmente empleados en ellas para poder recoger sus opciones de acciones con incrementos trimestrales e inclusive anuales. En abril, Koun anunció que abandonaba su cargo como director ejecutivo de Whatsapp para “hacer las cosas que disfruto hacer fuera de la tecnología”, publicó en su cuenta de Facebook.

No obstante, no dejó inmediatamente su silla vacía en el gigante social. Cuando vendió su compañía, el emprendedor ucraniano estadounidense recibió 20 millones de acciones restringidas de Facebook, por los cuales ya obtuvo US$ 7000 millones. Koun todavía tiene que presentarse una vez al mes hasta noviembre para obtener el resto de los títulos que le pertenecen. Según el medio financiero, el fundador de Whatsapp se presentó a mediados de julio en su oficina para llenar un formulario de solicitud por su contrato como empleado.

El rest and vest no implica necesariamente no trabajar sino que se puede aplicar a varias situaciones laborales, de acuerdo a un artículo publicado por la BBC. Este concepto puede referirse a empleados que quedaron “quemados” tras un proyecto muy agotador, entonces se les ofrece descansar pero sin renunciar a su salario ni paquete de acciones; ingenieros muy capaces que logran hacer en una hora lo que a otros les toma más tiempo; o también a los experimentos que conocen lo suficiente la posición como para saber administrar su tiempo.