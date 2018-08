Los unicornios se multiplican y dejan de ser una rareza en el mercado

En 2013, la inversora Aileen Lee acuñó el término “unicornio” para referirse a las empresas que alcanzaban una valuación de US$ 1000 millones debido a la rareza de este logro en aquella época. Tan solo cinco años después, pareciera que este concepto está dejando de ser adecuado para definir a estas exitosas compañías, ya que cada vez son más frecuentes. De acuerdo a un informe realizado por Crunchbase, en 2018 ya surgieron al menos 65 nuevos unicornios, en comparación con los 82 que nacieron el año anterior.

Según el reporte, en los primeros siete meses de 2018, las 170 rondas de inversión de firmas de venture capital que se realizaron totalizaron US$ 73.000 millones. Estados Unidos y China continúan como las grandes granjas de estas multimillonarias compañías con 26 unicornios cada una en lo que va del año. Los siguen de cerca India con tres, y el Reino Unido y Alemania con dos. En 2017, las inversiones (se llevaron a cabo 260 rondas) acumularon US$ 98.000 millones, por lo que este año podría superar al anterior de mantenerse este ritmo.

Un quinto del total de las rondas de inversión que se produjeron este año fueron a parar a Ant Financial, la plataforma de pago china que pertenece al gigante de e-commerce Alibaba. Esta compañía levantó US$ 14.000 millones en una ronda de financiación serie C. A su vez, el top 3 también lo completaron dos empresas chinas como Grab –US$ 2000 millones- y JD Logistics –US$ 2500 millones.

Al analizar la industria a la cual pertenecen los flamantes unicornios, Crunchbase no encontró un patrón determinado, sino que estas inversiones obedecen a diversos factores. Desde real estate hasta transporte e incluso pharma son algunos de los sectores apuntados por los inversores. Sin embargo, sí se identificaron dos rubros en los cuales se vio más movimiento que en otros, estos son ride-sharing, personalización de servicios y compañías ligadas al cripto mercado.