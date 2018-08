El CEO de MoviePass quiere que los usuarios usen menos la plataforma: por qué

Deben ser contados con los dedos de una mano los casos en los que un ejecutivo necesita que sus clientes utilicen con menor frecuencia los servicios de su empresa para que esta pueda ser rentable. Es el caso de MoviePass, la plataforma de suscripciones para ir al cine, cambió recientemente su modelo de negocios debido a que su “generosa” oferta inicial estaba generándole problemas económicos. Hasta el mes pasado, el emprendimiento les garantizaba a sus suscriptores la posibilidad de ir una vez por día al cine a cambio de US$ 9,95 al mes. Ahora, solo podrán ir tres veces al mes.

En diálogo con Bloomberg, Mitch Lowe, CEO de MoviePass, detalló por qué este modelo no era sostenible. “El 15 por ciento de nuestros suscriptores generaban el 40 por ciento de nuestros costos. Nuestro target actual es la persona que va ocasionalmente al cine, entre 4 o 5 veces por año”. Y admitió: “Quizá el error que cometimos fue tratar de darle servicio a todo tipo de cinéfilos”. La plataforma tiene 3 millones de suscriptores y está buscando otros pilares sobre los que apalancar su facturación como la publicidad, venta de tickets y partnerships con distintas empresas, con los que aspira a generar entre US$ 4 y US$ 6 por suscriptor al mes.

El objetivo, según el ejecutivo, es, poco a poco, lograr que el usuario promedio de MoviePass la utilice una vez al mes para que el negocio pueda sostenerse. “En mayo, nuestro suscriptor promedio rondaba las 1,7 películas por mes, por lo que, si tenemos en cuenta que la entrada para una película cuesta US$ 10, estábamos perdiendo US$ 7 por suscriptor”, explicó.

Por su parte, Ted Farnsworth, chairman de Helios and Matheson Analytics, consultora dueña de una participación mayoritaria en la empresa, señaló que para lograr el break even es necesario llegar a los 5 millones de suscriptores. En tanto, Lowe vaticinó que esto podría suceder en el lapso de un año. La empresa madre de MoviePass no atraviesa un buen momento financiero, ya que sus acciones perdieron un 99 por ciento de su valor este año, según Bloomberg. El principal motivo de esto fue la preocupación del mercado respecto a la posibilidad de que el servicio se quedara sin fondos, esto llevó a la consultora a solicitar un préstamo de emergencia para enfrentar los pagos pendientes.

En abril de este año, durante un viaje a Perú, Lowe mencionó que América latina es un mercado que ve con buenos ojos, aunque el lanzamiento tendría que esperar a 2019. “Para las compañías de películas en los Estados Unidos, el consumidor latioamericano es el mejor”, mencionó, en diálogo con el medio peruano Gestión.