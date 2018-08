Cuál fue el primer trabajo de estos cinco multimillonarios

Ocupan los primeros puestos de los ránking mundiales de multimillonarios gracias a que lideran exitosas empresas. Sin embargo, sus primeros trabajos no fueron extravagantes: desde hacer hamburguesas hasta repartir diarios, son algunos de los primeros trabajos de las personas más ricas del mundo, según la BBC.

1. Jeff Bezos

El fundador de Amazon, que en marzo se convirtió en la primera persona en la historia en acumular una fortuna que alcanza los 12 dígitos tuvo su primer trabajo en McDonald's. En el libro "Oportunidad de oro: carreras notables que comenzaron en McDonald's" de Cody Teets, el hombre de 54 años contó que en su primer semana de trabajo un dispensador de ketchup de casi 20 litros, se abrió y ensució toda la cocina por lo que su primera tarea fue limpiar el desastre. "Se puede aprender a ser responsable en cualquier trabajo, si lo tomás en serio” .

2. Warren Buffett

El CEO de Berkshire Hathaway y dueño de más de 60 empresas, desde chico estuvo influenciado por el mundo de las inversiones ya que su padre era corredor de bolsa. Cuando tenía 13 años, para ganar un poco de dinero, Buffet trabajó repartiendo diarios para The Washington Post.

3. Amancio Ortega

El español dueño de Inditex - conglomerado empresarial cuya principal marca es la cadena de ropa Zara- creció en una familia humilde en Galicia y a los 13 años tuvo que dejar el colegio para conseguir su primer trabajo como vendedor de camisas. "Mi universidad es mi profesión. Mi trabajo es la dedicación plena. Al hablar de mi trayectoria se repite mil veces que empecé a trabajar a los 13 años. Es verdad, pero no se añade que, como no podía hacerlo todo, no estudié lo suficiente. Ahora lo echo en falta", dice Amancio Ortega, de 82 años, en el libro "Por qué unas tiendas venden y otras no", de Luis Lara y Jorge Mas.

4. Michael Bloomberg

Conocido por sus inversiones y porque fue alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, de 76 años, cofundó en 1981 Bloomberg LP, medio periodístico que también ofrece información financiera. Como primer trabajo, el empresario fue encargado de un estacionamiento, lo que le permitió pagar la matrícula en la Universidad Johns Hopkins.

5. Jack Ma

El chino Ma Yun, conocido como Jack Ma tiene 53 años y es el fundador de Alibaba, una compañía de comercio electrónico en China. Cuando era muy joven estudió inglés y se recibió de maestro. Uno de sus primeros trabajos fue ser guía turístico en su ciudad natal Hangzhou, Zhejiang, China.