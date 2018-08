Empezó haciendo tortas y hoy dirige una de las principales cadenas de panaderías

El negocio de Luis Videla, fundador de La Tortería, mantuvo la esencia del maestro pastelero y panadero. En 2002, cuando fundó la empresa que proveía a supermercados, el core eran las tortas. Hoy, con el nombre Costumbres Argentinas, el Grupo Almar comercializa panificados, congelados, tortas y budines a precios accesibles. “Mi idea para el futuro es expandirme y fundar una industria completa”, decía en 2007 a APERTURA. Hoy, Costumbres Argentinas tiene 53 locales, con la proyección de abrir 16 más este año. En total, las sucursales facturan más de $ 50 millones mensuales.

Costumbres Argentinas empezó hace tres años y medio, apalancado por el sistema de franquicias. Antes el negocio pasaba por la fabricación sin marca para terceros. “La Tortería nos encajaba solo en tortas y queríamos vender más productos. Empezamos con panificados, pastelerías y agregamos más, como helados en paletas, congelados, prepizzas”, detalla.

A pesar de los precios accesibles, Videla sostiene que no es 100 por ciento un negocio de volumen, ya que las cantidades vendidas todavía no son las esperadas por la recesión general del consumo. Para seguir creciendo, busca incorporar nuevos productos a su portfolio. En los últimos cuatro años la empresa invirtió anualmente entre US$ 2 y 3 millones para adoptar líneas industriales.

“Antes era todo artesanal, pero tuvimos que convertirnos para no ser tan caros. A bajo costo por volumen producido podemos llegar a un buen precio al punto de venta”, explica sobre la operación de la planta en Don Torcuato, de 6000 m2. La comercialización a supermercados a nivel nacional y en el exterior sigue siendo el principal ingreso, con un 45 por ciento de la facturación.

