Ganaron la lotería entre 11 compañeros de trabajo y se llevaron US$ 540 millones

Ganar la lotería muchas veces es una cuestión de intuición, en otros casos es pura constancia, pero para este grupo de compañeros de trabajo fue pura suerte. “Fue simplemente un impulso del momento”, confesó Ronald Reyes, uno de los ganadores del gran premio, en diálogo con la Lotería de California. El grupo se presentó ante las Oficinas de Distrito de la Bahia Este en Hayward para cobrar el jackpot más importante en la historia del Estado: US$ 543 millones.

Si bien le atribuyeron la victoria a una cuestión del azar, utilizaron una pequeña estrategia para aumentar sus posibilidades de obtener algún rédito. Por eso, buscaron un pequeño local familiar de la zona porque creían que así mejorarían sus chances. Cada miembro del grupo de 11, que de acuerdo a The Mercury News trabajan en la financiera Wells Fargo, puso US$ 2 para comprar boletos de lotería en una licorería en San José.

BREAKING: Lottery officials say there was only ONE winning #MegaMillions ticket tonight....and it was sold in #SanJose at Ernie's Liquors. Store owners are thrilled, they're expected to get $1 million for selling it. 5th largest jackpot in the game's history. pic.twitter.com/dQpBc3YElG