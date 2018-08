La industria automotriz frena su crecimiento y recalcula su estrategia

Los primeros meses del año daban señales claras de que 2018 sería un año récord en el que el número mágico del millón de vehículos vendidos podría hacerse realidad. Al menos, así lo creían muchos de los principales jugadores del sector, que daban por descontado que el piso estaría en 950.000 unidades. Sin embargo, las turbulencias financieras de abril y mayo, la corrida cambiaria y la suba de tasas de interés le pusieron un freno al optimismo del sector, que rápidamente tuvo que afinar sus previsiones para este segundo semestre.

“Cuando terminamos 2017 y empezamos a planificar 2018 ya de por sí parecía un año en el que el país iba a entrar en una etapa de mayor estabilidad y confiábamos en que fuese realmente positivo tanto en el mercado interno como en la exportación”, señala Hernán Vázquez, presidente de Volkswagen Argentina desde octubre último. Y si bien aclara que nunca creyó que se fuera a llegar al millón de patentamientos, sí preveía que se iban a superar las 900.942 unidades vendidas en 2017.

Sin embargo, con el salto del dólar, que pasó de $ 20 a $ 28 en poco más de un mes, todo parece indicar que el número final de este año estará más cerca de 850.000 que de 900.000.

“Gran parte de los costos están en moneda extranjera. Un auto producido en la Argentina tiene una integración local de entre el 50 y el 60 por ciento. Tenés un 40 por ciento del auto producido localmente que está en moneda extranjera y aparte, la oferta de autos brasileños”, aporta Gustavo Soloaga, flamante presidente de Groupe PSA Argentina, que fabrica en el país las marcas Peugeot y Citroën.

Hernán Vázquez, presidente de Volkswagen Argentina

Mayores precios

El ejecutivo señala, además, que es muy probable que se vea una aceleración en el aumento de precios mayor a la que hubo en años anteriores. De hecho, en lo que va del año el precio de los autos producidos localmente ya aumentó alrededor del 30 por ciento. El incremento más pronunciado se vio en mayo, aunque aún se mantienen por debajo del porcentaje de depreciación del peso. Según Soloaga, todavía es temprano para saber cómo terminará el año para la industria automotriz. Asimismo, destaca, en junio muchos concesionarios aún estaban ofreciendo unidades a los clientes con precios fijados antes de la devaluación. “Esta industria trabaja con de 20 a 55 días de stock, así que todavía hay autos que se pueden encontrar a precios anteriores”, explica.

Cristiano Rattazzi, presidente de FCA Argentina, dice que las previsiones de ventas se van a recortar en aproximadamente un 15 por ciento: “Se estaba gastando demasiado en turismo internacional, en dólares para atesoramiento y en importaciones. Y parte de esas importaciones eran autos”. Como contrapartida, el número uno de la italiana destaca que el dólar entre $ 27 y $ 28 mejora la competitividad local, siempre y cuando la depreciación de la moneda no acelere aún más la inflación.

Enrique Alemañy, que hasta el último mes ocupó el sillón de CEO de Ford Argentina, agrega que la automotriz estadounidense ya prevé una desaceleración importante en las ventas. En los últimos dos años, explica, la recuperación estuvo ligada a la estabilización del tipo de cambio. Ahora que a la devaluación se le suma una tasa de interés del 40 por ciento, la caída es casi inevitable. “Con este nivel de tasas esperamos un segundo semestre que, anualizado, esté por debajo de las 800.000 unidades”, detalla. Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (Acara), hasta junio se patentaron 500.500 vehículos, un 10,4 por ciento más que en el primer semestre de 2017. Pero las ventas en junio ya cerraron 18,2 por ciento abajo frente al mismo mes del año anterior (64.140).

Diego Vignati, Managing Director de Nissan Argentina

“En la concreción de nuevas operaciones ya se ve una caída de un 30 por ciento. El efecto total se va a ver en julio. Y el resultado del año va a depender de si el Gobierno logra estabilizar el valor del dólar y en qué valor”, dice Diego Vignati, Managing Director de Nissan Argentina, que a fines de este mes comenzará la producción local de la pickup Frontier en la planta de Renault en Santa Isabel, Córdoba.

Margen escaso

El número uno local de la compañía japonesa agrega que la industria sufrió un golpe “fortísimo”, en estos últimos dos meses y que cada marca deberá decidir qué va a hacer con los precios en la segunda mitad de año, aunque, anticipa, el sector ya está viviendo una situación de mala rentabilidad.

Sin embargo, Rattazzi pronostica que, pese a la escasa ganancia que ven hoy las automotrices, las compañías van a tratar de frenar el traslado de la devaluación a precios lo más que puedan: “El mercado no puede absorber incrementos muy altos. Y vamos a ver mucha competencia con las demás marcas. A menos que se trate de una Ferrari, un vehículo en el que yo puedo determinar el valor de venta, no puedo fijar el precio que quiera. Venderemos los autos al mejor precio que nos permita el mercado”. Soloaga sostiene que el real impacto de la devaluación se va a ver a partir de este mes. “No es solo el impacto que pueda tener el aumento de precios del auto. También hay un efecto confianza del mercado general”, explica y señala que, con la situación actual, el cliente que estaba pensando en comprar un auto va a preferir esperar.

“Yo creo que vamos a tener un mercado que en el segundo semestre va a ser de pérdidas con respecto al año pasado”, comparte Vázquez, de Volkswagen, y observa que en la primera mitad del año las ventas del sector crecieron al 16 por ciento interanual, por lo que se desacelerarán en la segunda parte para que el número final sea “parecido al del año pasado”. Todo dependerá, dice, de lo que hagan las marcas con el traslado a precios, las importaciones y las tasas de interés (si hay subsidios o no) para las ventas con financiación. Sin embargo, destaca que con el nivel de tasas actuales ofrecer préstamos a un 10 por ciento anual resulta casi imposible: “No es sostenible ofrecer una tasa que está tan lejos del costo del dinero”.

Según explica Vázquez, tradicionalmente las terminales ayudan a las concesionarias con un período de gracia en los intereses de los autos para vender al consumidor final. “Cuando las tasas son más normales y se te va un vehículo del período de gracia, es poco dinero. Ahora cuando hablamos de tasas que están cerca del 50 por ciento, ya son casi cuatro puntos mensuales”, grafica. Y agrega que si el concesionario tiene un vehículo inmovilizado más de la cuenta, los intereses pueden llegar a ser la mitad del margen de ganancia. “Eso sí que es un impacto neto sobre el negocio que se ha visto ya en junio con una menor facturación de las terminales a las concesionarias, lo que demuestra que el concesionario está diciendo: ‘Esperá, porque ya tengo stock suficiente para atender la demanda, que aparentemente va para abajo’”, dice.

En Toyota sostienen que en los mercados en vías de desarrollo como el latinoamericano, la principal preocupación siempre está vinculada con el tipo de cambio y las crisis puntuales que puedan surgir en los países. Sin embargo, la automotriz japonesa cree que es posible compensar esas dos variables externas si se trabaja con la mirada puesta en las exportaciones. “Por eso trabajamos en la eficiencia de los procesos, enfocados en lograr una mayor competitividad de la producción local y ampliar nuestros destinos de exportación”, explican.

Más exportaciones

En los primeros cinco meses del año la producción de autos se incrementó un 16 por ciento con respecto a 2017, un excedente de poco más de 28.000 vehículos. De esos, casi 21.000 se exportaron. Ese crecimiento se explica principalmente por la recuperación económica en Brasil, país que tiene un escenario no del todo claro para el segundo semestre, con elecciones presidenciales de por medio.

“El mercado en Brasil está creciendo a tasas por encima del 10 por ciento. Es un año electoral, no hay candidatos que aparezcan como potenciales vencedores. Hay candidatos que se destacan que son bastante out of the system. Creemos que va a crecer, pero quizás un poco menos de lo que imaginábamos”, vaticina Soloaga y agrega que un ejemplo de lo que se puede esperar del principal socio del Mercosur es lo que se vio después de la huelga de camioneros de mayo: “A raíz de la medida de fuerza, ese mes fue peor de lo que se había pronosticado y lo que vemos es que en junio no se recuperó lo que se perdió por la huelga”.

Vázquez se muestra más optimista y señala que así como el mercado local está sufriendo por las altas tasas y la potencial caída de la demanda, hoy la producción para exportación está pasando por un momento bastante positivo: las exportaciones crecen a un 25 por ciento interanual y las ventas a Brasil lo hacen al 40. “En nuestro caso estamos hablando de un crecimiento del 44 por ciento en las exportaciones totales y de cerca del 80 por ciento a Brasil. Es cierto que veníamos de números muy bajos, pero primero hay que tener estos saltos para después estabilizarse”, explica el CEO de Volkswagen y destaca que este año tenían previsto fabricar 60.000 pickups Amarok en la planta de Pacheco, pero que ya cambiaron la previsión a 67.000 unidades.

Según el ejecutivo, la demanda local de Amarok sigue empujando y el mercado de exportación tuvo una notable mejora. “En Brasil no hace mucho que empezamos a vender el motor V6 y en el resto de América latina también, así como en Australia y Sudáfrica. En todos estos mercados nos han pedido más unidades”, explica. En el primer semestre, VW patentó 11.611 Amarok en el mercado local (11,7 por ciento de share en el segmento), según datos de Acara.

Gustavo Soloaga, presidente de Groupe PSA Argentina

Alemañy tampoco cree que se vaya a resentir de manera sensible la venta de pickups en el mercado local, básicamente porque la devaluación permitirá una mejora para el agro y las economías regionales: “El movimiento en el tipo de cambio les va a dar más aire. Y, además, creo que el aumento de precios va ser menor que el de los vehículos chicos”. La marca del óvalo estima que este año saldrán de su planta en Pacheco unas 80.000 unidades. El 62 por ciento serán pickups Ranger y el 28 por ciento restante, Focus.

FCA comenzó este año la producción del Fiat Cronos en Córdoba y eso hizo que las exportaciones se multiplicaran por 10. En lo que va del año, la italiana vendió unos 5000 autos al mes a Brasil y cerca de 2000 en el mercado local, detalla Rattazzi. “Creemos que vamos a cerrar el año con 55.000 vehículos exportados”, proyecta y destaca que el país vecino viene de tres años muy malos, por lo que el resultado final de 2018 será positivo, incluso con incertidumbre política.

“Trabajamos hace mucho para que Brasil no sea nuestro único cliente. No me gusta mucho hablar de dependencia, porque el Mercosur es eso, cuatro países de los cuales uno es muy grande y es lógico que sea el que tire a la región”, explica Soloaga y agrega que por ello se trabajó en un acuerdo para desgravar aranceles y potenciar la exportación de autos argentinos a Colombia y que están empezando a explorar el uso de cuotas de exportación a México, al tiempo que empezaron a negociar con el norte de África. Sin embargo, aclara que la industria local siempre va a tener como principal destino a Brasil, porque es con la única con la que se puede complementar.

Nuevos mercados

El presidente de Groupe PSA dice que para que los productos argentinos sean más atractivos para el exterior es necesario bajar los impuestos: “Los autos en la Argentina siguen teniendo un 54 por ciento de impuestos. Y cuando los vendemos al exterior, exportamos cerca de 20 puntos de tributos. En México, un vehículo sale de fábrica con cero de impuestos. Eso nos pone en una enorme desventaja”.

Mientras tanto, explica, la solución es ser lo más eficiente posible puertas adentro de la planta. La automotriz francesa inauguró el año pasado su nueva plataforma modular para la fabricación de nuevos modelos y mejoró la automatización de la planta de Villa Bosch.

El otro punto en el que se debe trabajar, asegura, es la adecuación de los convenios de trabajo, que ya tienen 43 de antigüedad. “No pretendemos bajar los salarios, todo lo contrario. Pero hay cosas que vienen de hace años que hoy en el mundo están solucionadas. Cuando uno mira cómo trabajan España o Brasil, con el concepto de banco de horas. Si por alguna razón perdemos producción, cuando la queremos recuperar pagamos el doble. En cualquier otro lugar del mundo hay un concepto de banco de horas y cuando se deja de trabajar, se le sigue pagando a la persona como si hubiese trabajado, pero quedan horas que se pueden usar en otro momento”, explica Soloaga y aclara que la compañía tiene muy buen diálogo con el sindicato, en su caso, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La relación con el gremio, dicen en Volkswagen, les permitió bajar el ausentismo desde niveles del 13 por ciento a cerca del 2 por ciento. Hoy la planta trabaja todos los días, incluidos fines de semana y horas extras. “Estamos consiguiendo que acompañen el programa. Pero no es fácil, porque hay otro tipo de eventos a nivel nacional, como huelga de camioneros o cosas por el estilo, que por más que la fábrica y el gremio tengan intención de fabricar vehículos, si no hay movimiento de piezas, no hay forma de producirlo”, dice Vázquez. El trabajo en conjunto con el gremio, agrega, permitió que en los últimos años la planta de Pacheco aumentara la producción de vehículos pese a haber pasado de tres turnos diarios a dos.

El camino al millón

Para fines de este año, la producción proyectada ronda los 550.000 vehículos, alrededor de un 15 por ciento más que las 473.408 unidades de 2017. Según el Plan 1 Millón, consensuado entre el Gobierno y las terminales, en 2019 se debería llegar al hito de 750.000 autos, una meta que, hoy, parece difícil de alcanzar.

“El Plan 1 Millón busca atacar problemas estructurales de la industria automotriz local. Mi sensación es que depende del éxito en la política macroeconómica de la Argentina y de que se logre bajar el déficit, la tasa de inflación, y de la recuperación económica de Brasil”, dice Alemañy, que considera que, de todos modos, es posible pensar en una producción cercana al millón en 2023.

Soloaga, por su parte, coincide en que la industria local está en condiciones teóricas de producir 1 millón de vehículos. Sin embargo, cree que para lograr ese número hay que hacer una gran cantidad de ajustes. “Hay que hacer pequeñas o grandes transformaciones, de a poco o rápido, pero hay que hacerlas. Si imaginamos que vamos a producir 1 millón de autos con una carga fiscal de 50 puntos o exportando 20 puntos de impuestos, mientras mantenemos reglas laborales de hace 40 años, va a ser difícil y nos vamos a estar poniendo nosotros mismos un freno al potencial que tenemos”, insiste.

En medio del camino hasta el millón, dice Vázquez, hay un cambio de gobierno: “Hay que ver si se siguen poniendo en marcha medidas de reestructuración fuerte, de reducción de déficit, poca emisión e intentar controlar la inflación. Ojalá que salga, pero es una incógnita con todo lo que está pasando. Tenemos unas elecciones en el medio, que no sabemos quién va a jugar en la oposición, con lo cual hablar de aquí a cuatro años se me hace muy aventurero”.

Más allá de esto, el CEO de Volkswagen asegura que desde la industria se seguirá trabajando para que el plan sea realidad.

“Nuestro rol no es político, sino industrial. Lo que necesitamos son interlocutores que entiendan y que ayuden a que esta industria pueda tener esta evolución, que retoque ciertos impuestos y mejore la logística. Necesitamos que las multinacionales inviertan en el país como lo están haciendo ahora, porque eso muestra una apuesta en la que le decís al gobierno: ‘Ahora ayudame a que la apuesta esta la podemos mover mejor’. Habrá que ver qué pasa del otro lado”, concluye.

