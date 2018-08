Los 5 libros que recomiendan leer en Wall Street (y no son de finanzas)

Además de analizar gráficos, dar luz verde a inversiones e investigar potenciales negocios, las principales mentes de Wall Street también se toman un tiempo para leer un buen libro. No todos ellos tienen a las finanzas y la economía como principal tópico si no que, muchas veces, eligen historias que puedan enseñarles algo sobre management y liderazgo de manera indirecta.

En diálogo con Business Insider, varios wallstreeters revelaron las publicaciones que pasaron recientemente por sus manos y le recomiendan a otros de su industria que estén buscando algo para leer.

1- Mala Sangre: Secretos y mentiras en una startup de Silicon Valley (Bad Blood) de John Carreyrou

En este bestseller de no ficción del periodista de The Wall Street Journal, John Carreyrou, se devela el entramado detrás de Theranos, un emprendimiento biotecnológico multimillonario que terminó siendo una estafa. “Es raro poder tener una visión tan acabada y profunda de cómo una empresa puede fallar a tantos niveles. Desde los ejecutivos hasta los empleados e incluso los inversores”, afirmó Dan Cummings, cabeza del área de Corporate Advisory de IEX. Y agregó: “Carreyrou te da algo en lo que pensar, sin mencionar que es una lectura atrapante”.

La compañía comandada por Elizabeth Holmes, que llegó a ser llamada la “Steve Jobs femenina” estaba valuada en US$ 9000 millones y prometía revolucionar la industria de la salud simplificando la manera en la que se extraía sangre. Pero el problema era que la tecnología que utilizaba simplemente no funcionaba.

2- Los señores de las finanzas: los cuatro hombres que arruinaron el mundo (Lords of Finance: The bankers who broke the world) de Liaquat Ahamed

“El libro explora como los grandes banqueros centrales de 1920 y principios de 1930 fallaron en interpretar cómo la economía mundial había cambiado, cómo sus políticas habían quedado obsoletas y, como resultado, no pudieron advertir la Gran Depresión”, relata Jonathan Lewis, jefe de inversiones en Fiera Capital. La publicación, que recibió un premio Pulitzer en 2010, aborda el tema a través de las historias personales de los líderes de los bancos centrales de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. “En un tiempo en el que la economía global y el sistema monetario es, otra vez, abofeteado por los desafíos al orden establecido, este libro nos recuerda no dormirnos en los laureles”, señaló.

3- Hillbilly, una elegía rural (Hilbilly Elegy: A memoir of a family and cultura in crisis) de J.D. Vance

A partir de los recuerdos de su infancia en los Apalaches, el inversor J.D. Vance cuenta la historia de una familia de clase trabajadora en lo que solía ser el corazón industrial de Estados Unidos. A través de una detallada descripción de los valores, las ambiciones y las convicciones de los hilbillies –término peyorativo que se utiliza para referirse a los habitantes de zonas rurales-, el autor intenta encontrar una explicación al desenlace de esta historia: la asunción de Trump como presidente. “Lo leí el último verano y no podía soltarlo. El viaje de Vance de la pobreza al venture capital es esencial de leer para cualquiera que sueñe con entender las clases, la movilidad social y el sueño americano”, explicó Dave McKay, presidente del Royal Bank de Canadá.

4- Radical Candor de Kim Scott

En 2016, Kim Scott fundó Candor, una startup para entrenar a las empresas sobre cuáles son las mejores y peores prácticas en management. Durante años, ella estudió cómo mejorar la productividad de la relación entre jefes y empleados, especialmente gracias a su trabajo como ejecutiva en Google y Apple. Este fue otro de los libros recomendados por el ejecutivo del Royal Bank de Canadá. McKay afirmó: “Recientemente invitamos a Kim para que hable con nuestros ejecutivos top y fue una verdadera inspiración. Es muy llevadero y argumenta sobre como el feedback honesto es clave para la efectividad organizacional y como le permite a los trabajadores convertirse en la mejor versión de ellos mismos”.

4- El fantasma del rey Leopoldo (King Leopold’s Ghost) de Adam Hochschild

Esta crónica se centra en las atrocidades cometidas por el rey Leopoldo II de Bélgica en Congo, donde utilizó su ejército de mercenarios para esclavizar trabajadores, quemó aldeas y ordenó torturas de 1885 a 1909. Según Kathryn McDonald, jefa de inversiones sostenibles para AXA Investment Managers, el libro la ayudó a comprender los debates de sobre la “sostenibilidad” de las inversiónes. Sobre esto añadió: “Ese ‘viaje de ida’ de la riqueza que se observa en la época del rey Leopoldo todavía está presente en la economía actual”.

5- Cómo no equivocarse: el poder del pensamiento matemático (How not to be wrong: the power of mathematical thinking) de Jordan Ellenberg

“Jordan Ellenberg me inspiró a estudiar la licenciatura en matemáticas y me dio el marco de referencia que desarrollé para razonar”, le contó Allison Bishop, investigadora cuantitativa en IEX, a Business Insider. El autor del libro es profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison y escribió artículos sobre matemática en The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal.

“Este libro explica conceptos matemáticos poderosos en un modo que los hace accesibles, tangibles y urgentes, resaltando el rol profundo que el razonamiento matemático puede y debe jugar en los desafíos de nuestra vida y en cualquier escala”, destacó.