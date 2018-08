Una persona trabaja en promedio más de 90.000 horas a lo largo de su vida

Un artículo publicado este jueves en el sitio Business Insider reveló algunos datos inquietantes respecto a la situación laboral de trabajadores alrededor del mundo. El trabajo recopiló algunas conclusiones sorprendentes a las que arribaron diversos estudios, entre las que se destaca que una persona en los Estados Unidos pasará en promedio más de 90.000 horas trabajando a lo largo de su vida. Es decir, pasarán el equivalente a 3749,9 días; 123,2 meses; o 10,2 años corridos trabajando.

Los estadounidenses no sólo trabajarán durante más 90.000 horas a lo largo de su vida, sino que también pasarán más de 100 horas anuales trasladándose entre su hogar y su lugar de trabajo. Además, un 80% de ellos expresó no estar satisfecho con su trabajo, mientras que a un 87% no les apasiona la actividad que realizan.

Otro de los datos expuestos en los trabajos citados por Business Insider es que un 25% de los empleados estadounidenses dijo que su empleo les representa la principal fuente de estrés en sus vidas. Una revelación más que preocupante si se considera que en dicho país el estrés laboral representa la quinta mayor causa de muerte.

El artículo expone también que un tercio de las personas que ocupan puestos gerenciales en el Reino Unido dijeron estar perdiendo su sentido del humor por culpa de su trabajo, mientras que un 60% de ellos alegó que el mismo les ha causado insomnio.

La situación también arroja datos alarmantes para los trabajadores de Japón. Cientos de ellos mueren cada día por trabajo excesivo. Tal es así que incluso los japoneses tienen un término para referirse a estos casos: lo llaman “karoshi”.

La inequidad de género también se refleja en los trabajos citados por Business Insider. En Estados Unidos, las mujeres ganan un 80% de lo que perciben los hombres, y según uno de los estudios reflejados en el artículo, esta brecha no se resolverá hasta 2119. Es decir, hasta dentro de un siglo. En dicho país, la desigualdad salarial se acentúa aún más para las mujeres de raza negra y las de descendencia latina, que ganaron un 63% y 54% respectivamente en relación a lo que percibió un hombre de raza blanca en 2016.

Por último, el artículo se refirió también a la cantidad de días de vacaciones tomadas por los trabajadores en Estados Unidos. Citó un trabajo de Project Time Off, en el que se exhibía que los trabajadores estadounidenses se toman en la actualidad un promedio de 17 días de vacaciones por año, una disminución respecto a los 20 días que se tomaban en promedio los trabajadores durante las décadas de 1980 y 1900. Pero incluso cuando se toman esos días, un 42% de los trabajadores dijo sentir presión para reportarse o contactarse con sus oficinas durante sus vacaciones.