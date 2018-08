Quiénes son los hermanos Koch, los poderosos e influyentes millonarios que criticó Trump

“Nunca acepté su apoyo porque no necesito su dinero ni sus malas ideas. Su red de influencias está muy sobrevalorada, son solo dos buenos hombres con malas ideas”. Así definió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los hermanos Koch, dos de los empresarios más poderosos e influyentes del país. Charles y David cultivaron el bajo perfil durante años mientras aportaban miles de millones a los candidatos republicanos que compartían su visión liberal de la economía y el Estado. Sin embargo, el ex host televisivo no goza de su simpatía.

La reciente crítica de Charles, actual CEO y cabeza de Koch Industries, la segunda empresa privada más importante de los Estados Unidos, a la política comercial de Trump desató la furia del mandatario que se descargó en la red social del pajarito. Durante décadas, los hermanos Koch financiaron campañas para el GOP (sigla con la que se conoce popularmente al Partido Republicano), pero en 2016 decidieron cerrar su billetera. En diálogo con Fortune, el ejecutivo fue más allá y afirmó que elegir entre Trump y Hillary Clinton era como “elegir entre un ataque al corazón y cáncer”.

Charles y David no son los únicos herederos del imperio petrolero creado por su padre Fred Koch a comienzos del siglo XX. El primogénito Frederick Koch se encuentra alejado del negocio familiar y se dedica a la colección de arte, mientras que William, el menor de los cuatro, mantuvo una larga batalla legal contra sus hermanos luego de que estos provocaran su salida de la empresa en los '80. Actualmente, los “nuevos enemigos de Trump” se ubican dentro del top 20 del ranking de los hombres más ricos del mundo de Bloomberg con una fortuna aproximada de US$ 47.000 millones cada uno.

Acusados por el ex líder demócrata Harry Reid de “querer comprar el país” y de ser “multimillonarios embriagados de poder”, los Koch canalizan su influencia política en el Congreso estadounidense a través del grupo Americans for Prosperity, creado en 2004. Su posición se vio aún más fortalecida tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de EE.UU. en el caso Citizens United v. FEC (Comisión Federal Electoral, por sus siglas en inglés). Esta resolución les permitió no solo a los ejecutivos sino también a cualquier empresario canalizar sus donaciones y aportes políticos de manera casi ilimitada a través de empresas, ONGs, sindicatos y asociaciones.

Entre algunas de sus grandes campañas recientes, los multimillonarios nacidos en Wichita, Kansas, financiaron movimientos contra la reforma sanitaria impulsada por el ex presidente Barack Obama, conocida como Obamacare, y las regulaciones contra el cambio climático. Desde que Trump asumió el control de la Casa Blanca, los Koch, a través de sus grupos de influencia, elogiaron la reforma impositiva pero criticaron su política inmigratoria. Según CNBC, su network planea aportar alrededor de US$ 400 millones de cara a las elecciones de medio término de este año.

Desde 1967 Charles ejerce el liderazgo en Koch Industries, que pasó de liderar el negocio energético a convertirse en un conglomerado que abarca múltiples industrias. En tanto, David decidió salir de la empresa familiar en junio de 2018 alegando motivos de salud, luego de sentarse en la silla de vicepresidente durante varios años. “Los globalistas hermanos Koch se convirtieron en una verdadera broma en los verdaderos círculos republicanos”, tuiteó Trump. Quedará ver a quién eligen los elefantes, si a su actual presidente o a su donante más poderoso.