Los 7 barrios porteños que bajaron su valor durante el primer semestre

Si bien los especialistas coinciden en que los diversos factores que hicieron tambalear a la economía argentina –contexto global, corrida cambiaria y un enfriamiento de la actividad económica– no impactaron en el precio de las propiedades, durante el primer semestre del año el valor del metro cuadrado se depreció en algunos barrios. Según los reportes que mensualmente publica Properati junto a la consultora económica OIkos Bs As, unos aumentaron su valor hasta en un 15 por ciento, mientras que otros vieron cómo la caída en el precio de las propiedades en su zona sobrepasaba el 5 por ciento.

Los barrios que suelen encabezar la lista de los más caros fueron los que menos variaron durante los primeros seis meses de 2018. Puerto Madero exhibió un crecimiento de tan solo el 2 por ciento, al igual que Palermo y Recoleta. En tanto, el valor del metro cuadrado en Núñez subió un 4 por ciento –de US$ 3910 a US$ 4072–, mientras que en Belgrano fue del 5 por ciento –US$ 4019 a US$ 4201.

Dentro del top 5 de los que más se cotizaron en el primer semestre, Villa Riachuelo picó en punta. El precio promedio del metro cuadrado en el barrio más austral de la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 15 por ciento, de US$ 1907 a US$ 2200. En segundo lugar se ubicó Versalles con una suba del 11 por ciento –de US$ 2075 a US$ 2300–, seguido por Nueva Pompeya y Barracas, ambas con un 10 por ciento.

Del otro lado de la tabla existen un grupo de barrios que bajaron su valor durante este período. Estos son los casos de Villa Luro, Villa del Parque y Boedo, cuyo precio promedio cayó 1 por ciento. Por su parte, Paternal exhibió un desplome del 4 por ciento pasando de valer US$ 2758 el metro cuadrado a US$ 2639. En los últimos lugares del ranking se encuentran Parque Chacabuco y La Boca, que se hundieron un 6 por ciento en seis meses. El único barrio que mantuvo su valor casi sin cambios fue Mataderos con una baja del 0,2 por ciento.