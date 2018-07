Crearon un negocio que se volvió un fenómeno global gracias a una idea de sus clientes

En el año 2001, Alberto Perlman - colombiano radicado en Miami- desarmaba su primer negocio, una aceleradora de startups, después de que explotara la burbuja tecnológica. Quería volver a emprender pero no tenía una idea clara hasta que durante la cena su mamá Raquel le contó acerca de un instructor aeróbico que era furor en el gimnasio local.

Curioso acerca de si había un negocio potencial, Perlman decidió ir a ver las clases. Cuando llegó, la fila daba vuelta a la manzana. Enseguida supo que el instructor, Alberto "Beto" Pérez, había encontrado algo distinto. Pérez, había inventado Zumba casi por casualidad. En su Colombia natal, era bailarín de salsa, hasta que le pidieron que reemplazara a un profesor de aeróbico y se metió así en el mundo del fitness. Unos meses después, dando clases se olvidó la música de los ejercicios aeróbicos entonces recurrió a los ritmos latinos y así nació Zumba como ejercicio. En 1999 había decidio emigrar a Miami con el objetivo de difundir su formato de ejercicio.

“No entendía que tenía de especial, hasta que vi sus clases”, contó Perlman a CNBC. Le propuso a Pérez grabarlo en video para que la gente pudiera hacer los ejercicios en su casa y comercializarlo. Al equipo se sumó Alberto Aghion – socio de Perlman en la aceleradora que no funcionó- pero ninguno de los tres tenía plata para escalar el negocio entonces decidieron filmar un piloto con una cámara en la playa. “Filmamos a Beto dando clase a 200 de sus alumnos y le mostramos el video a inversores potenciales. Todos nos dijeron que no”, relata Perlman. “Sin embargo las clases de Beto seguían llenándose de gente, sabíamos que había algo poderoso ahí así que no nos rendimos a pesar de las negativas”, agrega.

A fines de 2001 lograron vender el video a una compañía en Ohio para crear DVDs con ejercicios de Zumba. Pero si bien al principio fue bien, generaba poca ganancia para los 3 socios. El verdadero modelo de negocios, llegó a ellos gracias a los propios consumidores. “En 2003, luego de escuchar repetitivamente a los clientes preguntar cómo podían dar clases de lo que aprendían en los DVD, surgió la idea de crear instructores certificados”, relata Perlman.

Para su sorpresa, enseguida unas 150 personas volaron a Miami para aprender Zumba de primera mano con Beto Pérez. Lo que siguió fueron años de hacer crecer la base de instructores y en 2006 la creación de la Red de Instructores de Zumba. Además de los US$ 300 del costo del curso para la certificación, la compañía le cobra a los instructores US$ 30 por mes a cambio de material para las clases y marketing. Los instructores certificados pueden dictar sus propias clases en espacios locales y quedarse con las ganancias. Para 2012, más de 100.000 instructores se anotaron para dar clases en 125 países y actualmente, aseguran que se practica en 180 países con 15 millones de participantes por semana.

“Al final, descubrimos que las personas más apasionadas por la nuestra marca eran los instructores por lo que hacerlos nuestros socios y embajadores nos permitió crecer. La clave para armar nuestro modelo de negocios fue escucharlos,” concluye Perlman.