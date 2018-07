Cuatro consejos para desarrollar un producto digital centrado en el usuario

A diferencia de los productos físicos, los digitales como websites, aplicaciones móviles, videos, redes sociales o bancos de imágenes no requieren de máquinas costosas ni montar un sistema de logística. Por esta razón, en el mundo han proliferado los emprendedores digitales, muchos de los cuales han lanzado productos exitosos como Facebook, WhatsApp y Mercado Libre, entre otros. ¿Cuál es el secreto para hacerlo? Cuatro consejos para desarrollar un producto centrado en el usuario.

1. Conocer la industria

Para desarrollar un producto digital es preciso contar con ciertos conocimientos, entre ellos, hay que entender de tecnología, de experiencia de usuario (UX), de negocios digitales y de metodologías ágiles. También hay que tener habilidades de marketing digital y entender cómo se va a monetizar nuestra creación.

2. Resolver una necesidad

Para desarrollar este tipo de productos hay que seguir ciertas pautas, empezando por tener una buena idea que apunte a resolver un problema o les añada valor a determinadas personas. Y acá está uno de los secretos: la creación no es para nosotros, sino para terceros. De ahí que sea fundamental centrarse en los usuarios, ya que de cómo ellos tomen nuestra creación, ésta será un éxito o un fracaso.

3. Analizar al mercado y al cliente

Entonces, ¿cómo se avanza? Hay ciertas pautas que han sido establecidas para continuar a paso firme. En primer lugar, se realiza un estudio de mercado que puede hacerse investigando sobre posibles competidores y probando productos similares que nos sirvan de inspiración. Por ejemplo, para cualquier aplicación móvil pensada con el estilo swipe, se puede analizar cómo funciona Tinder. En esta instancia también hay que preguntarse: ¿Cuál es el cliente que deseo atraer? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Qué está buscando? ¿Qué solución le propone mi producto digital? En base a estas respuestas se puede orientar la estrategia digital.

4. Medir el impacto del producto

El próximo paso está en desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP, por sus siglas en inglés) para que sea testeado por los usuarios. Como el secreto consiste en centrarse en ellos hay que analizar cómo lo usan, ver qué les gusta y que no les sirve. Escucharlos y observarlos es lo mejor que se puede hacer para ver si el proyecto realmente cumple el objetivo ante los potenciales clientes. En este punto es fundamental saber cuáles son principales indicadores de medición para tu producto, porque hoy los negocios son data-driven lo que significa que lo que no se mide, no existe, y las decisiones se toman en base a lo que marcan determinados indicadores que debemos seleccionar.

En resumen, con el lanzamiento del producto digital el trabajo no termina, sino que empieza otra etapa porque, de la misma manera que escuchamos al usuario al testar el MVP, luego hay que analizar sus interacciones con el producto para enriquecernos de ese feedback con el objetivo de mejorarlo siempre. Esta acción es fundamental para que las personas se conviertan en usuarios fieles que nos recomienden y nos ayuden a posicionar nuestra creación digital en un mercado cada día más competitivo.