Estaba en bancarrota hasta que una manta vieja lo volvió millonario

Loren Krytzer entró a la sala de subastas en California fundido económicamente y desempleado, sobreviviendo con un subsidio por discapacidad. Siete segundos después salió de esa misma sala convertido en millonario y todo gracias a una manta.

Su vida cambió gracias a una manta de los indios Navajo del 1800 que había heredado de su familia y guardado en un ropero durante 7 años y que valía, sin que él supiera, US$ 1, 5 millones. Carpintero de profesión, Krytzer tenía un negocio exitoso hasta que sufrió un accidente automovilístico en el que perdió una pierna y por el que estuvo casi un año internado. Le fue negada la pensión por discapacidad muchas veces, lo que obligó a Krytzer a enviar a sus hijas a vivir con sus abuelos en Louisiana. “No tenía mis hijos, no tenía dinero, mi vida estaba destruida”, contó el hombre de 53 años a CNBC.

Eventualmente, logró obtener la pensión por discapacidad, un monto que le permitió alquilar una habitación en lo de un amigo en California por U$S 700, por lo que le quedaban solo US$200 para vivir y algo de ayuda de su novia Lisa.

La manta de la suerte

En medio de la oscuridad, surgió una pequeña esperanza cuando Krytzer vio en 2011 un episodio del show “Antigüedades en el camino” en el que un hombre de Arizona se sorprende cuando descubre que una manta de origen Navajo valía unos US$ 500.000. En el episodio, el dueño de una galería de arte nativo norteamericano, Don Ellis, explicaba que esos textiles eran caros incluso en su propia época. "Pausé el episodio y fui a buscar la manta de mi abuela y me puse a compararla con la que aparecía en el televisor," contó Krytzer. “Eran casi idénticas”, explicó.

Krytzer había heredado la manta inicialmente porque nadie en su familia había notado su valor. Cuando su abuela falleció, acudió a su casa por los libros que le había prometido ya que mucho se lo habían llevado su madre y hermana. Quedaba una bolsa en la casa con dos mantas: una que pertenecía a su bisabuela y una manta hecha por indígenas de la tribu Navajo que una vez su abuela había puesto en la galería cuando su gata una a tener crías. La hermana de Krytzer agarró la primera y dejó la segunda, que se la llevó él y guardó en un ropero.

"Este señor en la televisión decía que una manta así podía valer entre US$ 300,000 to US$ 500,000 por lo que empecé a pensar que tal vez podía obtener unos US$ 5000 o US$ 10.000”, recuerda Krytzer quien le mostró el video a su mamá que acaba de mudarse con él luego de vender la casa de la abuela y tampoco creyó que valiera mucho.

Los primeros comerciantes de antigüedades lo rechazaron. El último lugar al que decidió ir fue a la casa de subastas de John Moran, una familia local cuyo negocio se focalizaba en la venta de artefactos de nativos americanos. "Fui a su página web y vi que tenía un aviso para que la gente trajera objetos”, relata Krytzer. Después de un viaje de media hora puso la manta ante los ojos de Jeff Moran. Se volvería el objeto más caro subastado en esa casa hasta ahora.

La subasta milagrosa

Krytzer logró averigüar que la manta había pasado de generación en generación desde tartarabuelo John Chantland, un comerciante de Dakota del 1800. Revisada por Moran, descubrieron que la manta era una de las más finas y raras mantas en el mundo, perteneciente a un cacique Navajo. El análisis mostraba que la manta podía recaudar alrededor de US$ 200.000, pero como Krytzer necesitaba el dinero desesperadamente, era tentado por compañías de la competencia que le prometían pagarle por adelantado si él se salía del arreglo con Moran días antes de la subasta.

Moran, intentó por todos los medios de convencer a Krytzer e incluso le adelanto US$ 9.000. La subasta se realizó el 12 de junio de 2012. Ese día Moran trató de manejar las expectativas de Krytzer y Lisa. “Yo solo pensaba, ojalá me alcance para arreglar mi auto o comprarme una casa”, cuenta Krytzer. La subasta duró 77 segundos. Una fuerte batalla se liberó entre un comprador telefónico y Don Ellis, el mismo que había aparecido en el episodio que Krytzer había visto. Las ofertas empezaron en US$ 150,000 y rápidamente escalaron a $500,000, luego US$ 1 millón hasta la oferta final de Ellis por $1.5 millones.

"Tuvieron que traer agua y paños para secarme el sudor porque estaba hiperventilando. Sentía que no podía respirar y no pude evitar las lágrimas”, recuerda Krytzer, quien recibió US$ 1.3 millones. Sin embargo, los momentos posteriores no fueron fáciles, Krytzer recibió llamados de familiares lejanos pidiendo dinero y su propia hermana amenazó con ir a juicio. "Fue algo difícil de asimilar. Yo trabajé toda mi vida en construcción, nunca me compré nada, nunca ahorré, siempre alquilé. Tenía un auto usado y vivía de cheque a cheque”, relata.

Antes de retirar el dinero, Moran lo llamó a su oficina. Se reunieron con su contador y aconsejó a Kritzer sobre en qué invertir el dinero para no perderlo ni gastarlo todo. Fue así como Krytzer invirtió en acciones y bonos y dos casas, una en la que vive con Lisa, con quien se casó y otra que alquila. Invirtió también en algunos lujos: una moto, varios autos y un viaje con su mujer y sus hijas. El dinero también le permitió a Kritzer invertir en su salud, que logró volver a caminar con una prótesis.

En cuanto a la manta, Don Ellis la vendió en 2016 a Charles and Valerie Diker por más de US$ 1.8 millones. Los Diker anunciaron que donaran una parte de su colección de arte nativo estadounidense a museo metropolitano de Nueva York. Sin embargo, no comentaron si la manta se encuentra dentro de la esa colección que llegará al museo en octubre de 2018.