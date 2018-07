Un año para el olvido: los 4 golpes a la fortuna de Mark Zuckerberg en 2018

Del 1° de enero a la fecha, la fortuna de Mark Zuckerberg creció de US$ 72.800 millones a US$ 86.500 millones, monto que le permite seguir estando dentro del top de las personas más adineradas, según Bloomberg. Sin embargo, en lo que va del año, el patrimonio del fundador de Facebook sufrió varios golpes por diversos motivos, el último implico una pérdida de más de US$ 16.000 millones tras el anuncio de los resultados de la red social durante el último trimestre.

El primer shock sucedió apenas empezado el año. En la segunda semana de enero, Facebook anunció un cambio en el algoritmo que actualiza el news feed de los usuarios para priorizar las publicaciones de amigos y familiares por sobre las de marcas y empresas. Esto provocó una caída del 4,4 por ciento en los títulos de la compañía, lo cual derivó en un descenso de aproximadamente US$ 3300 millones en su fortuna, la cual está compuesta por más de 400 millones de acciones.

Tan solo un mes después llegó el segundo cachetazo, aunque esta vez el golpe afectó a la crème de la crème de Wall Street. El “lunes negro” de febrero sacudió a los principales multimillonarios cuando el Dow Jones se desplomó un 4 por ciento. De acuerdo a datos de Bloomberg, más de US$ 114.000 millones desaparecieron de las fortunas de los principales magnates. Warren Buffett perdió US$ 5100 millones, mientras que Jeff Bezos vio cómo de su cuenta volaban más de US$ 3000 millones. Por el lado de Zuckerberg, la jornada fatídica le arrebató US$ 3600 millones.

Sin lugar a dudas, el escándalo de Cambridge Analytica y la utilización sin permiso de datos de 50 millones de usuarios de Facebook fue uno de los principales dolores de cabeza del empresario nacido en White Plains, Nueva York. La consultora habría utilizado esta información para favorecer la elección de Donald Trump como presidente. Esto no solo provocó una de las peores caídas en las acciones de la compañía en los últimos años sino que terminó con Zuckerberg brindando su testimonio en el Congreso de los Estados Unidos. Una semana después de destapado el escándalo, el CEO de la red social había perdido US$ 10.000 millones.

Aunque parecía que Facebook estaba blindada contra las polémicas, ya que, a pesar de sus crisis, los números de la empresa seguían mostrándose en crecimiento, el último quarter fue la excepción. El reporte de resultados de la compañía no se mostró en sincronía con lo que esperaban los analistas financieros. Según el informe, la facturación de la red social aumentó un 42 por ciento a US$ 13.200 millones, un poco por debajo de los US$ 13.300 millones que el mercado esperaba. Lo mismo sucedió con la cantidad de usuarios activos de la plataforma.

Si bien las cifras continúan siendo importantes, esto no fue suficiente para Wall Street. Tras la conferencia de David Wehner, CFO de Facebook, las acciones de la compañía se desplomaron más de un 20 por ciento y perdió US$ 120.000 millones en su capitalización bursátil. Bloomberg calcula que esta noticia ocasionó una caída de US$ 16.800 millones en la fortuna de Zuckerberg, que, de mantenerse, podría hacerlo bajar del tercer al sexto puesto en la lista de los hombres más ricos del mundo.