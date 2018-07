Snap cierra su plataforma de pagos utilizada para vender contenido erótico

Nació a fines de 2014 y no llegará a cumplir cuatro años. Snap Inc. confirmó que el próximo 30 de agosto le pondrá fin a Snapcash, el servicio móvil de pagos que lanzó en sociedad con Square, según el sitio TechCrunch. La plataforma había sido creada por Evan Spiegel, CEO de Snapchat, y Jack Dorsey, número uno de Twitter y fundador de Square, pensando en brindarles a los usuarios una opción para realizar pequeños pagos para dividir cuentas. Sin embargo, en el último tiempo, el servicio se había convertido en terreno fértil para usuarios que vendían imágenes y videos eróticos a través de la red social del fantasma.

“Sí, lo estamos discontinuando. Snapcash fue nuestro primer producto creado en sociedad con otra empresa. Estamos agradecidos por todos los snapchatters que la usaron durante estos cuatro años”, respondió un vocero de la firma con base en Los Ángeles a TechCrunch. El sitio tecnológico había descubierto un mensaje escondido en el código de la plataforma que aseguraba que ya no estaría disponible a partir de una fecha no especificada. Por otro lado, Square ratificó que su servicio de pago seguirá operando normalmente. “Con más de 7 millones de usuarios mensuales, Cash App continúa exhibiendo un crecimiento robusto”, señalaron en un comunicado.

Si bien la empresa no reveló los motivos por los cuales decidió ponerle fin a Snapcash, el servicio se había desviado de su fin original. De acuerdo a lo consignado por el medio, varios usuarios la utilizaban para intercambiar contenido erótico fugaz por dinero. La plataforma solo se encontraba disponible en los Estados Unidos y para utilizarla se necesitaba contar con una cuenta en Square y una tarjeta de débito.

El anuncio por parte de Snap Inc. llega a pocas semanas antes de la presentación de su informe del segundo trimestre del año. En el primer quarter de 2018, la firma reportó ingresos por US$ 231 millones, debajo de los US$ 244,5 millones que esperaba el mercado, según Reuters. Aunque esto significó una mejora respecto al último trimestre de 2017, cuando Snap Inc. mostró pérdidas por US$ 350 millones.