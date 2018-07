China podría frenar la fusión entre Qualcomm y NXP por US$ 44 mil millones

Esta semana, la empresa estadounidense fabricante de chips de celular Qualcomm sabra si su acuerdo de US$ 44 mil millones para comprar la empresa de chips NXP será una de las grandes pérdidas en la guerra comercial entre China y EEUU, según informó Wall Street Journal. El miércoles 25 de julio es el día en el que expira el acuerdo de fusión entre ambas empresas comenzado en octubre de 2016.

China es el último de los nueve mercados en el que Qualcomm y NXP necesitan aprobación para operar por parte de las autoridades de defensa de la competencia de ese país pero la decisión se vio retrasada durante 20 meses por el comienzo de la guerra comercial entre China y EEUU. La amenazas del presidente Donald Trump de subir las tarifas a las importaciones chinas a US$ 500 mil millones hace difícil que la decisión se tome esta semana, según dijeron especialistas a WSJ. Y Qualcomm, que extendió la fecha de expiración en abril ya dijo que no planea hacerlo nuevamente.

Qualcomm ya se había visto afectada cuando en marzo la administración de Trump evitó que fuera comprada por Broadcom Ltd., bloqueando el acuerdo por preocupaciones concernientes a China. Después, Qualcomm perdió un cliente significativo, ZTE Corp. cuando el gobierno estadounidense prohibió la venta de components a compañías chinas fabricantes de teléfonos, aunque luego la administración de TRump terminó acodando con Beijing para salvar a ZTE corp.

La extensión del plazo para la aprobación del acuerdo en abril, decía que si China no aprueba el acuerdo para el miércoles Qualcomm deberá pagar a NXP US$ 2 mil millones. El CEO de Qualcomm dijo a los inversores en abril que comprará entre US$ 20 y US$ 30 mil millones de sus acciones si el acuerdo se cae o entre 23% y 34% de sus acciones a su valor actual de mercado de cerca de US$ 87 mil millones.

Muchos de los inversores quieren que la incertidumbre termine y ven oportunidades si el acuerdo cae ya que a muchos les preocupa la capacidad de Qualcomm de absorber a NXP—que tiene tantos empleados como Qualcomm— especialmente porque su adquisición previa más grande fue la compra relativamente pequeña de la fabricante de chips de Wi-Fi Atheros Communications Inc. en 2011 por US$3.1 mil millones. Además, Qualcomm ya probó que puede reducir su dependencia de chips de smartphones sin ser dueña de NXP. Generó US$ 3 mil millones en venta de chips fuera de smartphones el año pasado, un incremento del 75% con respecto a 2015.