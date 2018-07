Blackstone consiguió aprobación de la UE para comprar la unidad financiera de Thomson Reuters

La firma estadounidense de capital privado Blackstone Group logró la aprobación del regulador antimonopolio de la Unión Europea y podrá avanzar en la compra de una participación mayoritaria en la unidad Financial and Risk de Thomson Reuters. Así lo informó este lunes la Comisión Europea a través de un comunicado, tras analizar la operación y concluir que no implicará un conflicto de competencia, pese a que la firma de private equity tiene participación en Ipreo, que también provee productos de información financiera a profesionales del mercado.

Con la operación, Blackstone estaría haciendo su mayor apuesta desde la crisis financiera global de 2008, ya que el acuerdo rondará los US$ 17.000 millones. Esta adquisición posicionará también al cofundador de la firma, Stephen Schwarzman, en posición para competir con el multimillonario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, fundador de la compañía de información financiera Bloomberg L.P.

“La transacción propuesta no plantearía preocupaciones de competencia dadas las limitadas acciones en el mercado de las compañías, el hecho de que varios competidores permanecerán en el mercado después de la operación y el hecho de que Blackstone responde por sólo una participación mínima de la demanda por los productos de F& R de Thomson Reuters", dijo el regulador a través del comunicado.

Thomson Reuters, por su parte, informó a través de su agencia de noticias que no quiso comentar la decisión de la Comisión Europea.

El acuerdo de venta había sido confirmado por las dos compañías en enero último. Allí, se había anunciado además que la compañía de información financiera recibiría más de US$ 17.000 millones en la operación por el 55% de su negocio financiero, incluyendo US$ 4000 millones en efectivo y US$ 13.000 millones, financiados por deuda nueva asumida por F&R.