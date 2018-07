Wall Street se tiñe de verde: una productora de cannabis debuta en Nasdaq

A partir de hoy, Nasdaq tiene un nuevo miembro. La productora de cannabis medicinal Tilray debutó en la Bolsa este jueves convirtiéndose en la primera empresa de este rubro en realizar un IPO en Estados Unidos, según Financial Times. El precio de las acciones se fijó en US$ 17 cada una lo cual le otorgó a la compañía con base en Canadá una capitalización de US$ 1560 millones.

El ingreso de Tilray a Wall Street no marca el debut de la industria canábica en la Bolsa, ya que Cronos Group y la productora de marihuana medicinal Canopy también obtuvieron un lugar en el parqué de Nueva York este año al sincronizar sus cotizaciones con las de la Bolsa de Toronto. Canadá apuesta fuerte por este sector y aspira a convertirse en uno de los principales players de un negocio que se estima puede mover alrededor de US$ 150.000 millones por año.

En la apertura del mercado, los títulos de Tilray, que opera bajo la sigla TLRY, se dispararon y llegaron a crecer un 40,8 por ciento –US$ 23,94–, sin embargo, luego se estabilizó y actualmente se comercializa a US$ 20,9 por acción –un crecimiento del 23,1 por ciento. “Es una via mucho más sencilla para encontrar capital y una manera mucho más limpia de invertir”, expresó Sean Stiefel, portfolio manager de Navy Capital, en diálogo con Financial Times.

El principal objetivo de la salida a la Bolsa de Tilray es financiar su expansión. Su anhelo más cercano es incrementar su espacio de producción de los 5500 metros cuadrados de hoy a más de 84.000 metros cuadrados. A su vez, también necesita capital para pagar sus deudas, dado que desde que comenzó a operar en 2014 todavía no consiguió obtener ganancias. En 2017 reportó pérdidas por US$ 7,8 millones, mientras que en el primer trimestre de este año acumula un rojo de US$ 5,2 millones.