Invirtieron $ 350.000 y crearon el LinkedIn para futbolistas (y quieren llevarlo a otros deportes)

El mundo del fútbol no funciona de la misma manera que el de los negocios a la hora de contratar empleados. Existen casos de jugadores que fueron comprados porque los dirigentes del club quedaron maravillados tras ver un video con un compilado de sus jugadas y otros que lograron la transferencia de sus vidas luego de una noche iluminada en la que les salieron todas las jugadas. Sin embargo, un caso llamativo es el de Cristian Zaccardo, defensor italiano campeón del mundo en 2006, que 11 años después acudió a LinkedIn para anunciar que rompía su contrato con el Vicenza, que en ese momento militaba en la Serie B del Calcio. Aunque este tipo de búsquedas laborales suena poco usual en el ecosistema futbolero, un emprendimiento argentino quiere cambiar ese modelo. Hace poco menos de un mes nació CV Players, una plataforma que busca unir tanto a jugadores como también representantes y clubes para convertirse en una bolsa de trabajo. Detrás del proyecto está Abel Soriano, actual goleador de Colegiales en la B Metropolitana.

“Soy de Córdoba y me costó mucho venir a Buenos Aires, muchos compañeros no tuvieron esa posibilidad. Algo así puede darles una mano a muchos chicos, esto puede servir no solo para que la gente de Buenos Aires sino también de las mismas provincias puedan ver a estos talentos y que el deporte siga creciendo”, explica el delantero devenido en emprendedor en diálogo con Apertura.com. Haberse recibido de director técnico, asegura, lo llevó a pensar en otros proyectos. Fue así como en 2016 comenzó a idear la plataforma junto a su vecino y ahora socio Damián Acri. Luego de dos años de pensar la estructura y el modelo de negocios, lanzaron la empresa con una inversión inicial de $ 350.000.

A los jugadores, la comunidad les brindará la posibilidad de crear sus perfiles para mostrar sus habilidades con fotos y videos. En tanto, los representantes y clubes podrán no solo exhibir su plantilla de cracks sino también ojear futuras estrellas que se encuentran libres o no tienen agentes. Si bien por el momento tanto la inscripción como la carga de perfiles es gratuita, los fundadores esperan pronto lanzar una suscripción paga que permitirá a los deportistas subir más fotos, videos más largos y tener una posición destacada en las búsquedas, mientras que las otras partes que contraten el servicio premium contarán con la posibilidad de ver los perfiles antes que los demás.

Soriano fue el primero en subir su perfil a la plataforma.

“Otra pata del negocio será la publicidad y otra la regionalización del producto. Hasta ahora la proyección viene mucho mejor de lo esperado, entendemos que antes de fin de año podemos llegar a recuperar la inversión y ya poder destinar algo de dinero a reinvertir”, afirma Acri. El primer perfil que tuvo CV Players fue el del propio Soriano, que también convenció a otros compañeros para que carguen sus datos. “Si los chicos ven el currículum de otros jugadores profesionales ven que es algo serio y se animan a subir el suyo”, señala.

La plataforma ya cuenta con 250 futbolistas registrados, entre amateurs, profesionales y jugadoras de fútbol femenino y de futsal. Para los emprendedores, la meta es llegar a fin de año con al menos 10.000 usuarios. A futuro, también proyectan expandir la compañía hacia otros deportes como handball, hockey y básquet. “El propósito es el mismo: empoderar al jugador permitiéndole auto gestionarse e igualar oportunidades”, aseguró Acri. Y Soriano agregó: “Nunca lo pensamos para cambiar al fútbol sino para ayudarlo. Esto es un plan 2018-2050”.

Los emprendedores mencionan a la transparencia como uno de sus principales pilares. Para dar de alta cada perfil de representantes y clubes concretan una reunión cara a cara para conocer a la persona. “Ya tuvimos reuniones con clubes de Córdoba y La Plata”, confirman y revelan que próximamente también se juntarán con directivos de uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Además, en su sitio también comunican cuando algún equipo realiza una prueba de jugadores. “Toda esa información da una seguridad extra que nunca estuvo en el fútbol”, resume Soriano.