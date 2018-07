Una plataforma permite tomar clases con Helen Mirren o Martin Scorsese por US$ 90

¿Y si se pudiera tener consejos de actuación de la propia ganadora del Oscar Helen Mirren? ¿o aprender a hacer una película de la mano de Martin Scorsese? ¿tomar clases de fotografía con Annie Leibovitz? Eso es lo que se propuso la empresa Masterclass, creada en San Francisco que permite acceder a clases magistrales online por parte de escritores, actores, deportistas por US$ 90.

MasterClass, creada en 2016 por Aaron Rasmussen (emprendedor) y David Rogier (editor de video), es una plataforma donde celebridades de distintos ámbitos dictan cursos virtuales de entre 16 a 30 clases grabadas por realizadores de series de televisión o documentales. El curso incluye un seguimiento personalizado al alumno, apuntes de trabajo y ejercicios, un chat grupal y hasta la oportunidad de enviar preguntas o de que el profesor corrija tu trabajo.

“Queríamos hacer algo relacionado con la educación. Así que nos preguntamos: Si pudiéramos crear nuestra clase ideal, ¿quién nos gustaría que la impartiera?”, contaron Aaron Rasmussen y David Rogier a la revista Fortune. “Veníamos hablando con distintas personas involucradas en temas educativos, tanto en el Sistema tradicional como fuera de él y muchos se sentían estafados, entonces nos pusimos a pensar cómo deberían ser las clases ideales y la respuesta fue convocar a expertos en determinada área que compartan sus habilidades en una plataforma virtual ”, explicaron. Con algunos contactos y mucha insistencia lograron que personalidades reconocidas se sumaran a este emprendimiento en el que hoy invierten IVP, New Enterprise Associates, Javelin Venture Partners, Michael Bloomberg’s Bloomberg Beta y Advancit Capital.

Clases de tennis con Michelle Williams, clases de canto con Christina Aguilera, clases de actuación con Steve Martin, son sólo algunas de las clases que se pueden tomar actualmente. Los profesores cobran una parte aunque la empresa no reveló cuánto aunque hay algunos como Robert Downey Jr o Usher que se volvieron inversionistas. Cada clase cuesta US$ 90 y existe un tipo de suscripción all-access que permite acceder a todas las clases sin límite por un año de US$ 180.