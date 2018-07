Redes sociales: cómo contribuyen al consumo del fast fashion y perjudican al medioambiente

Las redes sociales son parte de nuestra vida cotidiana y es difícil recordar la vida sin ellas. Donde quiera que vayamos hay alguien a nuestro alrededor consumiendo contendió a través de algún tipo de plataforma social. Según Jeff Goins, autor de The Art of Work, hay dos tipos de usuarios de redes sociales: "aspersores" y "aspiradoras". Los rociadores de las redes sociales comparten contenido y las aspiradoras lo absorben. Es de alguna manera como la cadena alimenticia: uno no puede existir sin el otro. Combinados mantienen en marcha el motor de las redes impulsado por el fenómeno de la influencia, el descubrimiento social y, en última instancia, lo que hoy conocemos como "social proofing", unos de los desencadenantes psicológico más poderoso del marketing.

El fast fashion es la industria que está cosechando los beneficios que estos hábitos producen y que todo indicaría que continuarán en los próximos años. “Fast fashion" es un término utilizado en la industria de la moda para describir a aquellos diseños que traducen rápidamente las tendencias de las pasarelas a las tiendas a precios ridículamente accesibles para satisfacer la necesidad de consumir nuevas tendencias de forma inmediata por parte de los consumidores. Como resultado, el sistema tradicional en el cual se lanzaban productos en las tiendas por estación está siendo desafiado por empresas como Inditex. Esta firma, fundada en 1985 por Amancio Ortega, quien hoy es considerado uno de los empresarios más ricos del mundo, contiene marcas como Zara, Bershka, Oysho y Massimo Dutti, entre otras. Lo destacable es que las marcas del grupo, como Zara, lanzan nuevos productos en el piso de venta dos veces por semana. Inditex cuenta con 2200 tiendas en 96 países alrededor del mundo incluyendo la Argentina y sus ventas online en 2017 aumentaron un 41%. Otros ejemplos de marcas que siguen estas prácticas son H&M, Primark y Forever 21.

Las redes afectaron la manera en la cual las personas consumen. En el mundo de Instagram, Snapchat y Pinterest, donde las personas publican contenido semanalmente o a diario, la psicología detrás de usar lo mismo con demasiada frecuencia ha cambiado drásticamente. Hoy los consumidores quieren mostrar sus marcas favoritas en sus perfiles y compartir sus decisiones de compra con sus grupos de pertenencia. Lamentablemente esto alienta la mentalidad que piensa que una vez que un atuendo o artículo se comparte con el público no se debería volver a usar o fotografiar. Y, como el presupuesto con el cual la mayoría de las personas cuentan para realizar está practica es acotado, consumen fast fashion para mantenerse a la moda y compartir tendencias efímeras con sus seguidores. La cantidad de prendas que las personas hoy poseen es abismalmente mayor a la que tenían en generaciones pasadas y esto se ve reflejado en el consumo de la moda.

Según la consultora MarketLine la industria global de la indumentaria ha crecido a una tasa anual del 4,78% desde 2011. En 2017, esta industria fue valorada globalmente en US$ 1,4 billones y no muestra signos de desaceleración ya que se prevé que el mercado experimente un crecimiento anual de 5,91% en los próximos tres años. En el año 2020 se pronostica que las ventas de esta industria llegarán a US$ 1,65 billones en todo el mundo. Esto representa un aumento del 60% del tamaño del mercado desde el 2011 cuando estaba valuado en US$ 1,05 billones.

Las marcas de moda rápida están sacando provecho de los ciclos de vida cada vez más cortos de las tendencias ya que se traducen en personas que buscan constantemente un producto nuevo para saciar su momento de inspiración. Los consumidores recurren a sus feeds para inspirarse y decidir cuál será su próxima compra respaldando el concepto desocial proofing y facultando a los “rociadores” de las redes sociales a convertirse en personas influyentes por derecho.

El 81% de las personas están influenciadas por publicaciones de amigos y el 85% están influenciadas por el respaldo de celebridades cuando toman una decisión de compra, según los estudios de consumo de HubSpot. La empresa inglesa defast fahion Boohoo informó que sus ganancias se duplicaron luego de pagarles a celebridades para promocionar sus productos en Instagram entre seguidores de entre 16 y 24 años. Es decir que las redes sociales son realmente las nuevas vidrieras y la forma más eficaz para involucrar y retener clientes. El contenido en redes hoy se transformó en el espacio ideal para generar estrategias de marketing presupuestadas por marcas que ofrecen incentivos a sus clientes para que las evangelicen.

Este ciclo no se está desacelerando. Las redes sociales se han convertido en el camino directo hacia los carritos de compras en línea y esto está relacionado a lo influenciables que somos: todos estamos afectados por lo que nos rodea y no queremos que nos queden atrás.

La otra cara de la moneda

Es difícil amar nuestra ropa y seguir usándola durante más tiempo cuando nos enfrentamos a una tentadora variedad de novedad en las tiendas. Pero debemos saber que la moda rápida, basada en la velocidad productiva y en los bajos costos, es crítica para el medioambiente. La presión por reducir costos y el tiempo que toma realizar un producto desde el diseño hasta que llega al piso de la planta hace que “se corte camino” en aspectos ambientales y sociales.

El fast fashion tiene un impacto ambiental negativo: contamina el agua, utiliza químicos tóxicos y aumenta los niveles de desechos textiles. Los colores vibrantes, estampados y hermosos acabados textiles que caracterizan las atractivas prendas de moda son muchas veces logradas a partir del uso de productos químicos tóxicos. ¿Sabías que el teñido textil es el segundo mayor contaminante de agua limpia a nivel mundial después de la agricultura? La reciente campaña deDetox de Greenpeace ha sido fundamental para presionar a las marcas de moda a tomar medidas que eliminen a los productos químicos tóxicos de sus cadenas productivas luego de comprobar que varios productos contienen sustancias químicas peligrosas. Muchos de estos están prohibidos o estrictamente regulados en varios países porque son tóxicos, bioacumulativos, perjudiciales para las hormonas y cancerígenos.

El desperdicio textil es otra consecuencia de la moda rápida como resultado de un modelo de consumo cada vez más acelerado y “descartable”. Los vestidores en las naciones desarrolladas están saturados y las marcas tienen que tentar a los compradores de manera constante, convenciéndolos de que los artículos que ya tienen no están de moda para vender más productos. Como consecuencia se estima que 300.000 toneladas de desperdicios textiles (provenientes de la industria de la moda) van directamente a los basureros cada año a pesar de los crecientes esfuerzos para alentar a los consumidores a reciclar su ropa usada. Un informe de la Fundación Ellen MacArthur advirtió que, si la industria mundial de la moda continúa en su camino de crecimiento actual, podría usar más de una cuarta parte del presupuesto anual de carbono del mundo en el año 2050.

Que se puede hacer

Entonces, ¿pueden los consumidores reducir el costo ambiental de la moda rápida cuando salen de compras? Elegir textiles ecológicos es complejo ya que existen ventajas y desventajas para todos los tipos de fibra y todavía no hay suficiente acceso a este tipo de prendas. Las que están etiquetadas como hechas de fibras naturales no son necesariamente mejores que las sintéticas ya que la elección de la fibra es solo una parte de una ecuación muchísimo más compleja. Las fibras aún tienen que ser hiladas, tejidas o tejidas, teñidas, acabadas, cosidas y transportadas, todos procesos con diferentes impactos ambientales.

Elegir telas orgánicas es mejor que elegir no orgánicas en términos de los químicos utilizados para cultivar las fibras. Pero, por ejemplo, el algodón orgánico requiere grandes cantidades de agua y el impacto del teñido es mayor que el impacto del teñido de poliéster.

Con frecuencia las prendas hechas de materiales reciclados son las mejores de todas ya que reducen la presión sobre los recursos vírgenes y abordan el problema creciente del manejo de desechos. La marca Patagonia fue la primera de ropa para exteriores en fabricar buzos de poliéster con botellas de plástico. Desde 2018 ofrecerá solo dos opciones de tela de algodón: 100% orgánico o una mezcla de algodón reciclado y poliéster reciclado, reconociendo que incluso el algodón orgánico tiene un impacto ambiental negativo.

Chain, la marca de la diseñadora argentina Lucía Chain, mantiene un fuerte compromiso con el medioambiente. Sus prendas están hechas a mano en su estudio con materiales orgánicos, reciclados, telas ecológicas y sostenibles. La diseñadora sostiene: “Lo importante es el rol del diseñador como generador de consciencia. Diseñamos para habitar un mundo y, si no lo cuidamos, la situación será más crítica aún.”

Es hora de que los consumidores nos pongamos serios e indaguemos realmente de dónde proviene y quién y en qué condiciones fabricó lo que compramos. Debemos aprender a valorar el trabajo de las pequeñas marcas con procesos limpios sobre el fast fashion y entender el valor de una prenda atemporal con identidad y que perdura en el tiempo. Cuanto más apoyemos y consumamos proyectos sostenibles, más opciones van a surgir. En definitiva, lo mejor que podemos hacer es mantener nuestra ropa en uso por más tiempo y comprar menos.