Johnson & Johnson deberá pagar US$ 4.700 millones por talco cancerígeno

La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson deberá pagar US$ 4.690 millones a 22 mujeres y sus familias en Estados Unidos por considerarse que el asbesto contenido en los talcos de la compañía les causó cáncer de ovarios. Según informó The New York Times, un tribunal en Missouri ordenó pagarles 4.140 millones por daños punitivos además de 550 millones por daños compensatorios.

La empresa emitió un comunicado en el que asegura que está “profundamente decepcionada por el veredicto” y señala que “seguimos confiando en que nuestros productos no contienen asbesto y no causan cáncer de ovario. Tenemos la firme intención de buscar todos los recursos de apelación disponibles”. Sin embargo, la compañía enfrenta más de 9.000 demandas en casos que involucran polvos corporales con talco, la mayor hasta ahora fue la sentencia que la obligó a pagarle el año pasado US$ 417 millones a una mujer en Los Angeles. Pero otras demandas tuvieron sentencias favorables a la farmacéutica.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, los asbestos son agentes cancerígenos que a veces aparecen en el talco natural, pero fueron removidos de los talcos comerciales en la década del 70. El Instituto del Cáncer de Estados Unidos explicó que la hipótesis de que los talcos usados para higiene femenina pueden ser absorbidos por el sistema reproductor y causar inflamación en los ovarios no está respaldada “por evidencia científica”.