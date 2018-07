La SEC denuncia a un ex CEO por compartir información privilegiada con su novia

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) denunció formalmente a Robert Carr, ex número uno de Heartland Payment Systems, por haber utilizado información privilegiada sobre la millonaria compra de su compañía, informa Bloomberg. Según el organismo, el ejecutivo compartió la primicia con su familia y le dio instrucciones a su pareja de comprar US$ 1 millón en acciones de su empresa.

Heartland, la compañía de pagos que el propio Carr fundó, fue adquirida por su rival Global Payments por US$ 4200 millones en diciembre de 2015. Esta operación le permitió a Katherine Hanratty, novia del ejecutivo desde 2011, obtener más de US$ 250.000 en ganancia tras abrir una cuenta de bróker y comprar títulos de la empresa. Esto desembocó en una denuncia por parte de la SEC en la corte federal de New Haven, Connecticut.

De acuerdo a la demanda de la comisión, Carr habría comentado la millonaria compra de Heartland tanto con sus hijos como con sus respectivas parejas e incluso le compartió a Hanratty un borrador con el comunicado de prensa que anunciaba la fusión. Para los abogados del ejecutivo, no incurrió en ningún acto ilícito, ya que, según afirmaron, Carr recibió autorización por parte del consejo de la compañía para realizar la transacción.

Global Payments demandó en mayo a Carr y Hanratty en la corte federal de Trenton, Nueva Jersey, con el principal objetivo de recuperar las ganancias obtenidas por la operación que realizó el exCEO de Heartland alegando que “violó su deber fiduciario”. Además, la SEC espera que la Justicia también suspenda a Carr para ejercer cualquier tipo de cargo ejecutivo en una empresa.