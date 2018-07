Renuncia el fundador de Papa John’s por una polémica racista y suben las acciones

Tras disculparse por haber utilizado un concepto racista durante una conferencia, John Schnatter renunció a su puesto en el directorio de Papa John´s, la cadena de pizzerías que fundó hace más de 30 años. El emprendedor ya había dado un paso al costado como CEO de la compañía a comienzos del 2018 y acumula varias polémicas, entre ellas, haber asegurado que el Obamacare sería perjudicial para la facturación de su negocio

Las acciones de Papa John’s acumulaban una caída del 14 por ciento en lo que va del año, provocada especialmente por la polémica en torno al vocabulario de Schnatter, según Business Insider. El miércoles llegaron a cotizar a US$ 48,3 por título, pero una vez que se hizo oficial la partida del fundador de la cadena, su precio trepó un 10 por ciento durante la apertura de la jornada y alcanzó los US$ 55.

La protesta de los jugadores de la NFL durante el himno estadounidense previo a los partidos fue la piedra fundacional de la crisis de Papa John’s. Schnatter culpaba tanto a la liga de fútbol americano como a los jugadores por la caída en las ventas de la compañía, que en sus mejores años llegó a facturar más de US$ 1700 millones. En marzo, la empresa anunció el fin de su relación comercial con la NFL, lugar que fue ocupado por Pizza Hut.

Las decisiones de la compañía motivaron varias protestas por parte de los clientes e inclusive un intento de boicot. Esto motivó una conferencia entre los directivos de Papa John’s y la agencia de marketing Laundry Service para determinar la estrategia encarar para distanciarse de los grupos racistas. Durante aquella charla, Schnatter utilizó un concepto racista para diferenciarse del Coronel Sanders, fundador de la cadena Kentucky Fried Chicken, que, según él, “utilizaba esos términos y nunca tuvo repercusión pública”.

Schnatter ya sabe lo que es estar en el ojo de la tormenta. En 2012, criticó la reforma sanitaria llevada a cabo por la administración de Barack Obama, conocida popularmente como Obamacare, ya que afirmaba que sería un “lose-lose” para las franquicias y los empleados de Papa John’s. No solo señaló que se trataba de una “sobreregulación” por parte del Gobierno sino que también detalló que podría costarle alrededor de US$ 8 millones por año a su empresa si se llevaba a cabo. Asimismo, durante la última elección presidencial aportó US$ 1000 para la campaña de Donald Trump, aunque no hizo manifestaciones públicas de apoyo al magnate.