Cómo la llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus afectará a una de las principales automotrices del mundo

Además de haber sacudido al mundo del fútbol, la llegada del portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus de Italia ha desencadenado un inesperado conflicto dentro de una de las automotrices más importantes del mundo. Es que tanto el club de Turín como Fiat Chrysler Automobiles NV son propiedad de la familia Agnelli, y los 100 millones de euros pagados por la ficha del futbolista luso generaron malestar entre los trabajadores de la automotriz.

De acuerdo a lo informado por Bloomberg, un sindicato que representa a trabajadores de Fiat convocó a una huelga para protestar por el monto pagado por el futbolista. “Es inaceptable que, mientras los trabajadores continúan haciendo enormes sacrificios económicos, la compañía gaste cientos de millones de euros en la compra de un jugador”, argumentó el gremio USB Lavoro Privato a través de un comunicado. La huelga, en tanto, tendría lugar en la planta de Melfi (ubicada al sur del país), y se extendería desde las 22 horas del domingo 15 de julio y las 18 horas del martes 17.

“Todos somos empleados del mismo dueño, pero en un período de enorme dificultad social, esta diferencia de trato no puede ni debe ser aceptada", expresó el sindicato en el escrito. “La compañía debería invertir en modelos de automóviles que garanticen el futuro de miles de personas, en lugar de enriquecer solo a uno”, agregó.

Pese a estos problemas internos, la contratación del futbolista portugués también podría significar un buen negocio para la compañía. Es que la camiseta del club de Turín es auspiciada por Jeep –perteneciente a Fiat Chrysler Automobiles NV– y la compañía podría obtener un gran impulso publicitario en el acuerdo. En ese sentido, el presidente de Apex Marketing Group Inc., Eric Smallwood, dijo a Bloomberg que si Ronaldo logra llevar a la Juventus a la final de la UEFA Champions League, la exposición de los medios durante ese año valdría alrededor de US$ 58,3 millones. Dichos ingresos significarían un gran negocio para la compañía, teniendo en cuenta que paga US$ 20 millones anuales por el auspicio.

La compañía pronostica, además, ventas mundiales de 1,9 millones de vehículos Jeep para este año, más del doble que las 730.000 vendidos hace cinco años. El objetivo del presidente ejecutivo de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, es aumentar esa cifra a 3,3 millones de ventas para el 2022, una meta que Ronaldo podría ayudar a cumplir, dijo a Bloomberg el vicepresidente senior de Strategic Vision (consultora de marcas con sede en San Diego), Chris Chaney.

De acuerdo a lo informado por los clubes, Juventus abonará 100 millones de euros –US$ 117 millones– por el traspaso del jugador y 12 millones de euros adicionales en aranceles para firmar el contrato del cinco veces ganador del Balón de Oro, que se extenderá por 4 años.

Desde que comenzaron a circular los rumores de un posible desembarco de Cristiano Ronaldo a Juventus, el valor de las acciones del club turinés ha crecido casi un 35%.