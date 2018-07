Radiografía de alquileres en CABA: subieron 17% en el primer semestre

Un estudio realizado por Mercado Libre Inmuebles reveló que los precios de los departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 17% durante el primer semestre del año. El trabajo, para el que se analizó los precios de alquileres y ventas de más de 280.000 publicaciones de departamentos de los 48 barrios porteños, exhibió una aceleración respecto al incremento registrado en el mismo período del año anterior, que se situó en 11,3%.

El informe detectó también que, entre junio de 2017 y junio de 2018, los precios en pesos de los departamentos en alquiler subieron 40,2%. En dicho período se registró, además, una disminución en la demanda para la compra de departamentos, que pasó de representar 53,2% en junio de 2017 a un 36,7% en junio de 2018.

Los barrios con mayores y menores aumentos

Retiro, Barracas y Villa Luro fueron las tres zonas donde más aumentaron los precios para alquilar un inmueble, con subas de 51%, 39% y 29%, respectivamente. Le siguieron, en ese sentido, Saavedra (con un incremento de 24,4%, y Barrio Norte, con subas del 23,2%. De los 48 barrios analizados, indicó el reporte, en 13 se registraron aumentos por encima del 17%. Además de los barrios mencionados, integran también este grupo Villa Urquiza (22,8%), Almagro (22,7%), Flores (22,6%), Floresta (21,6%), San Cristóbal (21,3%), Congreso (20,7%), Caballito (20,2%) y Villa Crespo (18,3%).

Por el contrario, los barrios porteños en los que se observó un menor aumento en los precios de alquiler de inmuebles fueron: Puerto Madero (3,5%), Liniers (4%), San Nicolás (5,9%), Nuñez (7%), Villa del Parque (8,3%), Boedo (10,8%), Palermo (11,3%), Once (12%), Parque Chacabuco (12,2%), Villa Pueyrredón (12,7%), Balvanera (12,8%), Villa Devoto (13,6%), Colegiales (14,4%), Montserrat (14,9%), Recoleta (15,2%), Belgrano (16,3%) y San Telmo (16,5%).

Tras las subas registradas durante la primera mitad de 2018, Puerto Madero se mantuvo como el barrio porteño más caro para alquilar un departamento, con un valor promedio de $ 25.673. Le siguen, en ese sentido, Recoleta ($ 14.193), Barracas ($13.771), Palermo ($13.740) y Retiro ($13.259).

Pese a la suba dólar y la menor demanda, los departamentos en venta también aumentan de precio

El trabajo realizado por Mercado Libre Inmuebles reveló también que, pese a que cayó la demanda para la compra de inmuebles, los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron sus precios. El valor del metro cuadrado expresado en dólares creció en promedio 3,3% durante el primer semestre de 2018. En tanto que, si se comparan los precios actuales con los observados en junio de 2017, la suba fue del 13,5%.

El nuevo relevamiento indicó que Puerto Madero tiene el precio por metro cuadrado más elevado (US$ 5826). Le siguen: Las Cañitas (US$ 3916), Belgrano (US$ 3487) Recoleta (US$ 3470) y Palermo (US$ 3460). El metro cuadrado en Puerto Madero es cuatro veces más caro que el m2 en Villa Lugano (U$S 1352), el barrio con precios más bajos de los barrios analizados.