Maneja 100 compañías y escribió un manual con 19 reglas para ser exitoso

Manejar casi 100 compañías no es tarea fácil. Por eso, el empresario Dan Gilbert creó su propio manual de 144 páginas en el que recopila 19 reglas o “ismos” –como los llama él– para que los empleados de Rock Ventures, empresa de la cual es chairman y fundador, tengan una guía sobre la cual operar. “Todos estos ‘ismos’ definen quiénes somos, no lo que hacemos. En la actualidad, es imposible que una compañía crezca sin principios que la guíen”, afirmó durante su participación en un podcast de Business Insider.

Mediante Rock Ventures, Gilbert dirige los destinos de Bedrock, firma de real estate que recientemente cerró una inversión de más de US$ 5000 millones en el centro de Detroit; Quicken Loans, la firma de préstamos hipotecarios que, según Bloomberg, otorgó US$ 400.000 millones en préstamos entre 2013 y 2017; y la franquicia Cleveland Cavaliers en la NBA, de la cual es accionista mayoritario.

“El primer paso es conseguir que la gente se adapte, si no lo hacen, olvídate de ellos. Pero si se adaptan, el segundo paso es conseguir que ellos vean las cosas a través de tu lente”, destaca. Además, señala que no inventó estos lineamientos sino que “solo los descubrió”. Y agrega: “Si leés el libro de cualquier compañía exitosa, el 80 por ciento habla de las mismas cosas”.

Estos son las 19 reglas que todos los empleados de Rock Ventures reciben al entrar en el grupo:

1- Siempre mantener elevado nuestro nivel de percepción

2- Las ‘pulgadas’ que necesitamos están alrededor nuestro

Para Gilbert, las “pulgadas” son los pequeños detalles en los que también hay que superar a la competencia para convertirse en una gran compañía.

3- Responder con sentido de urgencia es necesario para el juego

4- Todos los clientes, todo el tiempo. Sin excepciones ni excusas

Según el ejecutivo, “a los clientes no les importa cuánto sabés hasta que saben cuánto les importás”. Por eso, insta a sus empleados a responder todos los correos electrónicos y llamados telefónicos el mismo día que los recibieron.

5- Obsesionarse con encontrar una mejor forma de hacer las cosas

6- Siempre tener el sí antes que el no

7- Ignorar el ruido

Aquellos que solo se quejan y son los primeros en descartar ideas no deben ser tenidos en cuenta, según relata Gilbert. “Eso no significa que todas las sugerencias sean finalmente aprobadas”, señala.

8- No importa quién tiene razón sino qué es lo razonable

9- Nosotros somos el ‘ellos’

De acuerdo a su manual de liderazgo, para el directivo no solo no tiene lugar la “arrogancia corporativa” sino que también le pide a sus empleados que no identifiquen a sus colegas de otras áreas como “ellos”, ya que todos están trabajando para conseguir los mismos objetivos.

10- Tenés que sacar la comida del horno

Volverte muy perfeccionista con cada tarea puede perjudicar el trabajo. Para Gilbert, esto es una pérdida de tiempo y energía, además de poder llevar a perder grandes oportunidades.

11- Vas a poder verlo cuando creas en ello

12- Vamos a encontrar la manera de resolverlo

13- Cada segundo cuenta

14- Los números y el dinero siguen, no lideran

15- Una moneda ahorrada es una moneda

A la hora de realizar inversiones, el empresario hace hincapié en la importancia de analizar el panorama completo. Según su visión, esto libera a cualquiera para poder llevar a cabo grandes gastos en un corto período de tiempo.

16- Comemos nuestra propia comida para perros

La sinergia es uno de los conceptos que Gilbert quiere transmitirle a sus compañías. Para él, es clave que las empresas que forman parte de un grupo se apoyen entre sí y saquen ventaja de la expertise de cada una.

17- La simpleza es genialidad

18- La innovación es recompensada. La ejecución, alabada

19- Hacer lo correcto