Cuánto se debe dejar de propina según el país

Las propinas suelen ser un eterno punto de debate: si dejar, si no dejar y cuánto dejar suele variar según el país. En algunos países, dejar propina depende de la calidad del servicio brindado, en otros la propina es obligatoria y viene incluida en la cuenta, mientras que otros, puede ser visto como un insulto. En la Argentina, donde la propina no está incluida en la cuenta, pero tampoco está mal vista como en Japón, no existe un consenso estricto - la cifra que se toma de referencia es un 10%- acerca de qué factores que hacen que una persona deje más, menos o incluso no deje nada.

Durante una entrevista con TN, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió se refirió a la situación económica del país haciendo foco en las propinas. "Yo sé que esa desesperanza existe, que hubo un impacto sobre los salarios. Por eso, lo primero que le quiero recomendar a la clase media y media-alta es que dé propinas y changas, aunque le cueste. Hay más de dos o tres millones de personas que viven de esas changas, y a veces, cuando nos ajustamos, lo primero que hacemos es dejar de dar propina, y es ahí cuando cortamos un círculo, un esfuerzo solidario como el que se hizo con los cartoneros en 2001", Carrió y suscitó la polémica alrededor del tema una vez más.

Según un informe realizado por Business Insider, así funciona la propina en 25 países del mundo: