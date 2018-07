Claudio Valencia de Brink’s: “Los sistemas de pago están cambiando”

Gracias a la absorción de la transportadora de caudales Maco, Brink’s se convirtió en el segundo jugador más importante del mercado en la Argentina. Con más de 20 años de presencia en el país, es la filial local de un grupo con más de 60.000 empleados en el mundo y plantas en más de 40 países. Claudio Valencia es el presidente y CEO del Grupo Brink’s, que incluye a Brink’s Argentina, Maco y Maco Litoral. Contador público de 63 años, Valencia ingresó a Brink’s en 2002 como CFO, cargo que ocupó hasta 2010. Luego se convirtió en director de Finanzas de Servicios Panamericanos de Protección de México y cuando volvió al país, en 2012, fue director de Desarrollo de Negocios. Ese mismo año fue nombrado gerente General. En la operación local trabajan 2700 empleados y posee plantas en 16 ciudades.

¿Qué significó la adquisición de Maco, la tercera compañía del mercado?

El año pasado adquirimos una compañía del mercado local que prestaba servicios en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, con lo cual incrementamos nuestra capacidad y nuestro potencial operativo de forma importante: aumentamos 50 por ciento la capacidad operativa -la flota de camiones pasó de 200 y pico a casi 350, por ejemplo. Estamos en el medio de la fusión, que no es simple. Tenían más de 1000 empleados. La idea es, a futuro, trabajar desde la planta de Brink’s en Buenos Aires, en Villa Soldati. Allí estamos ampliando algunos sectores para poder absorber a la gente de la empresa adquirida.

¿Cómo está el mercado de sistemas de pago hoy?

Sin lugar a dudas se está produciendo un cambio de los sistemas de pago, del efectivo a intensificar los medios electrónicos. Es una clara decisión del país y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) porque la Argentina es uno de los países con menor nivel de bancarización. Ya sabíamos que iba a pasar esto, aunque quizá ahora sea más notorio para el público. El mercado está cambiando. De todos modos, la introducción de medios electrónicos de pago todavía no es lo suficientemente grande como para perjudicarnos.

¿Cómo impacta para su negocio?

Estamos aggiornándonos al nuevo estado de situación y a ciertas medidas que se toman, como que los cajeros automáticos no sean necesariamente de bancos. Antes, más allá de que fueran Banelco o Link, el dueño siempre era un banco. Ahora, una empresa, un lugar, puede ser propietario de una línea de cajeros, que hace directamente el contrato con el proveedores. También se intensifica el pago con tarjeta de crédito, débito y Monedero. Evidentemente el mercado está cambiando y nosotros analizamos cómo adaptarnos. En el futuro, el negocio va a ser similar a lo que sucede con las transportadoras de caudales en los Estados Unidos, donde también hacen transporte electrónico de dinero.

¿Qué servicios prestan más allá del camión blindado?

Trabajamos con empresas importantes que mueven grandes cantidades de dinero y no solo movemos su plata hacia un banco, sino que la contamos, la contrastamos con los distribuidores… es el back office. Tenemos una planta de procesamiento de dinero, porque la plata llega “sucia” de la calle, mezclada. Hay que acomodarla, ponerla en un determinado orden. Es un proceso que hacemos en la planta. Otro es el transporte de metales preciosos: vamos hasta las minas de oro y plata en el sur del país, por ejemplo, y movemos la pieza impura de plata. También nos encargamos del movimiento internacional de piezas de arte.

¿Cómo se cargan hoy los cajeros automáticos con los nuevos billetes?

Cada cajero tiene entre cuatro y cinco cartuchos, que son los grandes casettes donde van los billetes. Con el paso de los años, los casettes fueron cambiando su contenido: hace algunos años, poníamos hasta billetes de $ 10. Ahora, ninguno. Como en cada casette solo pueden ir billetes de la misma denominación, hoy solemos poner tres casettes con billetes de $ 100 y uno de $ 500 o dos y dos. Eso depende de dónde esté ubicado ese ATM. Está programado para dar billetes de $ 500 y los últimos $ 500, en billetes de $ 100. Por ejemplo, si una persona quiere sacar $ 2000, van a salir tres billetes de $ 500 y cinco billetes de $ 100.

¿Y los de $ 1000?

Se ponen en muy pocos lugares. Primero, porque no hay muchos. Y segundo, porque los bancos los utilizan para atesoramiento. Lo que sucedía es que los bancos ya no tenían suficiente lugar en sus bóvedas para guardar tantos billetes -nos utilizaban a las transportadoras de caudales como centro de depósito o Tesoro. Entonces, ahora se quedan con los billetes de $ 500 y $ 1000 y mandan a guardar los demás. Además, el BCRA no emitió tantos porque considera que impulsa a la informalidad.

¿Es diferente el negocio comparado con otros países?

La distinción se da más por la normativa de cada país que por una instrucción de nuestra casa matriz. Por ejemplo, en la Argentina, por normativa, dentro del camión tiene que haber cuatro personas: dos guardias, un jefe que mueve el dinero y un chofer. En otros países solo necesitás dos o incluso se puede transportar en un vehículo no blindado. La Argentina es uno de los países con mayores requerimientos de gente. En Estados Unidos, hay operaciones que se hacen con una sola persona; en Colombia, se puede llevar por moto. En Uruguay, se transporta con tres pero custodia otro vehículo con dos. La situación argentina es consecuencia de una presión sindical. Tenemos tres sindicatos: Seguridad, Comercio y Camioneros -este último es el que tiene la mayor cantidad de empleados de la firma.