La millonaria cifra que embolsaría Goldman Sachs por la operación Disney-Fox

Walt Disney Company pasó a liderar la guerra de ofertas que entabla desde hace meses con Comcast por los principales activos de 21st Century Fox tras la luz verde que le otorgó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, la compañía del ratón no fue la única que sonrío al conocer la noticia. Al banco de inversión Goldman Sachs, principal asesor del holding comandado por Rupert Murdoch, lo espera un jugoso fee que incluso superaría el que recibirían Centerview, JPMorgan y Guggenheim Partners, las otras firmas involucradas.

De acuerdo a lo publicado por Financial Times, la institución fundada por Marcus Goldman y Samuel Sachs embolsará aproximadamente US$ 105 millones gracias a la operación de los US$ 71.000 millones entre Fox y Disney. En agosto de 2017, cuando la empresa dirigida por Bob Iger realizó su primera oferta – US$ 52.400 millones -, el banco recibió US$ 58 millones por sus servicios de consultoría. Ahora, sumaría otros US$ 47 millones por proveer un préstamos y financiamiento permanente para la nueva compañía que surja con los productos restantes de 21st Century Fox – Fox News y la cadena de broadcast Fox -.

Bob Iger y Rupert Murdoch tras llegar a un acuerdo en 2017. Fuente: Variety.

Aunque la firma con sede en Burbank, Calfornia, hoy lleva la ventaja, Comcast todavía está a tiempo de realizar una contraoferta. Según Financial Times, Brian Roberts, CEO de la cadena, está trabajando en una nueva propuesta superadora para quedarse con los assets en juego: los estudios televisivos y cinematográficos, la cadena de entretenimiento, una participación en el servicio de streaming Hulu y una parte de la cadena paneuropea Sky.

Goldman Sachs no es el único beneficiado del deal Disney-Fox. Centerview, banco de inversión boutique cofundado por Blair Effron, recibirá US$ 22 millones por su tarea como asesor del equipo de Murdoch, mientras que JP Morgan y Guggenheim Partners se llevarán US$ 27,5 millones cada uno por haber realizado el mismo trabajo para Disney, Sin embargo, estas cifras continúan lejanas de la percibida por Morgan Stanley gracias a la fusión entre Monsanto y Bayer. Según Reuters, la entidad se llevó US$ 120 millones por la operación que se realizó por más de US$ 66.000 millones.