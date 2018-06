Tiene 19 años, inventó unos vasos biodegradables y lo recibió Angela Merkel

Tiene 19 años, es inventor y emprendedor, ganador de concursos, estudia dos carreras y el año pasado habló frente a Angela Merkel en la cumbre de cambio climático del G20. Jerónimo Batista Bucher no pierde el tiempo y su curriculum lo comprueba. Poseedor de una mente inquieta, este estudiante de ingeniería electrónica y biotecnología de la Universidad Nacional de San Martín comenzó su carrera en la ciencia cuando todavía estaba en el colegio.

Allí se enfrentó con una realidad que le hacía ruido. Todos los días veía cómo cientos de vasos usados se acumulaban en el tacho de basura junto a los bebederos y pensó la solución un verano en su casa. Exploró con algunos materiales e ideó un prototipo de vasos biodegradables. Durante el último año del colegio comenzó a trabajar en un aparato para automatizar la producción mientras, en paralelo, analizaba la factibilidad económica del proyecto. Así nació Sorui, la máquina que produce y dispensa vasos ecológicos hechos a partir de extracto de algas, que se degradan en pocas semanas.

Esa iniciativa fue la que lo puso frente a la canciller alemana cuando viajó a Berlín, en 2017, en carácter de representante argentino en el Comité de Cambio Climático del G20. El grupo de jóvenes del que participó lo eligió para hablar frente a la mandataria sobre las problemáticas que habían tratado y ésta, luego, lo felicitó por su idea. Pero su trabajo no se quedó allí. Se llevó el primer premio de la competencia Naves que organiza el IAE Business School. En 2016, ganó el premio al emprendedurismo de la Embajada Británica y se hizo con el galardón Emprendé ConCiencia del Ministerio de Producción de la Nación, entre otros reconocimientos. Es que estas oportunidades no son un tema menor para el estudiante oriundo de Vicente López. Tanto es así que encontró un minuto libre para fundar Henko Maieutics, una plataforma que busca acercar todas estas competencias a otros jóvenes. "La idea es facilitar el acceso. Porque hay muchas oportunidades, pero los chicos no se enteran. Es una red que armamos en donde hay información y contactos", describe.

Mientras se posiciona, casi sin buscarlo, como líder en un sector que demanda profesionales cada vez más preparados, Batista Bucher asegura que antes de hablar es preferible hacer: "En el área científico-tecnológica hay mucho potencial de desarrollo. No solo de generar conocimiento, sino también de aplicarlo y con eso idear soluciones innovadoras y nuevas. Es muy importante comenzar a moverse. Animarse a arrancar e involucrarse en el área que a uno le interese. Pasar a la acción es lo más importante". Con la visión puesta en la sustentabilidad, busca plasmar las ideas de su cabeza en soluciones tangibles. "Es muy importante que el liderazgo se ejerza de forma positiva enfocado sobre todo en objetivos puntuales y también hacerlo desde una visión racional basada en evidencia", reflexiona.

La versión original de este artículo fue publicada en la edición 294 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.