Pymes: incertidumbre y exceso de trabajo, principales causas de insatisfacción

Por la falta de delegación y no contar con personal calificado, el 40 % de los dueños y nro 1° de empresas Pymes considera que su principal motivo de insatisfacción es el exceso de trabajo. Del estudio surge que, de acuerdo a nuestros tiempos y especialmente en países donde la estabilidad no es el común denominador, el segundo aspecto de insatisfacción de los N°1 es la incertidumbre en que viven (23%), seguido por la frustración por no alcanzar los objetivos (19%). “El combo exceso de trabajo+incertidumbre, que genera stress, es un clásico en términos de insatisfacción que debe ser compensado al mirar la otra cara de la moneda: aquellas causas que le dan satisfacción, aliento y energía para continuar en la actividad empresaria”, argumentó Alejandro Carrera, Director de la Cátedra de Gobierno de las Organizaciones IAE y Fundador de ADIRAS.

Asimismo, casi la mitad de los encuestados (43%), dijo que la principal causa de satisfacción tiene que ver con poder manejar su agenda con libertad, en tanto que la segunda causa es la capacidad de influir en la sociedad. Sin embargo, cuando se les consultó si es frecuente su vínculo con cámaras empresarias que los representen y/o con asociaciones económicas; sólo el 28% confirmó participar activamente en asociaciones sectoriales y sólo el 13 % en asociaciones de la sociedad en general.

“Este es un indicador de la prevalencia de la coyuntura por encima de lo estratégico y de la pseudo falta de tiempo en la agenda del empresario para elegir correctamente sus actividades. Sobre todo aquellas importantes y no urgentes que generalmente no tienen cabida en la misma. Una reflexión sobre su agenda y la aplicación de su tiempo por parte del empresario es esencial. ¿Qué es lo que debería hacer yo hoy que es importante para la empresa que si yo no lo hago nadie lo hará por mí? Es el interrogante al que cotidianamente debería dar respuesta el empresario. Fácil de preguntarse y muy difícil de responder; pero es allí donde verdaderamente agrega valor”, subrayó Carrera.