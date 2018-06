Disney obtiene luz verde por parte de la Justicia para comprar 21st Century Fox

El comité antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos dio luz verde a la compra de una parte del portafolio de productos de 21st Century Fox por parte de Walt Disney Company, según informa Bloomberg. De esta manera, la empresa del ratón, que ofreció US$ 71.000 millones a cambio de los assets del holding fundado por Rupert Murdoch, le saca una cabeza de ventaja a Comcast, que había puesto sobre la mesa US$ 65.000 millones.

Sin embargo, esta aprobación llegó con algunos asteriscos. Para terminar de obtener la venia de los organismos antitrust, Disney deberá comprometerse a vender las 22 cadenas regionales deportivas de Fox. Para esto, tendrá 90 días una vez cerrada la operación para no estar en infracción.

La última oferta de la compañía con sede en Burbank, California, valúa en US$ 38 las acciones de 21st Century Fox, US$ 10 más que la propuesta realizada en diciembre de 2017. Y US$ 3 más alta que la de Comcast.

Aunque esto pone a Disney en la delantera, Comcast no se baja de la pelea y aún tiene tiempo de responder. El holding dueño de CNBC y USA Network evalúa acudir a inversores de private equity para conseguir capital para realizar una oferta superadora, según The Wall Street Journal. Por lo pronto, Fox canceló la reunión de accionistas que tenía prevista para el 10 de julio.