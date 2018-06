A partir del 2019 se podrá visitar el Titanic por US$ 105.000

En 1912 viajar en el Titanic era un lujo reservado para pocos y actualmente también ya que según CNN, la empresa estadounidense OceanGate anunció que en 2019 realizará viajas por US$ 105.129 a los restos del trasatlántico encontrados en 1985. Los viajes estarán destinados a biólogos, arqueólogos subacuáticos, equipos de grabación y también turistas e incluirán tres inmersiones de unas tres horas cada una. El alto precio es el equivalente al precio que tenía un pasaje de primera clase en aquel trágico viaje inaugural (US$ 4.350 de entonces).

El propietario de OceanGate, el ingeniero espacial Stockton Rush, anunció que se harán 6 viajes entre junio y agosto de 2019 para los que ya se toman reservas (cuatro ya están agotados). Las excursiones durarán 11 días y partirán de la península de Terranova, en el noreste de Canadá. Quienes abonen esa suma, estarán apoyando el trabajo de los científicos, que obtendrán datos para crear una reproducción 3D del sitio del naufragio.

Otra empresa que también anunció viajes al Titanic para 2019 y 2020 es The Bluefish, una empresa de viajes de lujo de Los Ángeles, que ofrece viajes por un menor costo pero más cortos y sin incluir investigación científica. Se trata de una sola inmersión en un minisubmarino por US$ 59.680 y ofrece por US$ 10.000 ir hasta la zona pero sin bajar a las profundidades del océano, sino observar de cerca el trasatlántico hundido desde una cabina compartida.