Dow Jones expulsa a General Electric tras más de 100 años en el índice

Luego de más de un siglo y con varias crisis a cuestas, General Electric fue expulsada del Dow Jones, índice que mide la performance bursátil de las 30 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa estadounidense. El holding fundado por Thomas Alva Edison, entre otros, será reemplazado por Walgreens Boots Alliance. El valor de los títulos de la compañía fue uno de los principales motivos de la decisión.

La salida de GE del Dow-30 marcó el fin de la era de los fundadores. La empresa, que supo destacarse en el negocio energético, era el único miembro fundacional del índice que aún componía el prestigioso grupo. Si bien formalmente se había creado en 1896, la compañía lo había integrado de manera continuada desde 1907.

“El cambio hará del índice un mejor termómetro de la economía y del mercado de capitales”, afirmó David Blitzer, responsable de S&P Dow Jones Indices, según consigna El País. Una de las condiciones para permanecer en la lista es que se mantenga un ratio 10-1 entre la acción más valiosa y la de menor valor. En este caso, General Electric era, por lejos, el título más barato con una cotización de US$ 13,20 – tras el anuncio cayó 2,4 por ciento a US$ 12,78 -, seguida por Pfizer a US$ 36,3. En tanto, los títulos de Boeing eran los más caros a US$ 341 cada uno.

El enroque recién se hará efectivo el próximo 26 de junio, antes de la apertura de mercado. Las acciones de la farmacéutica Walgreens actualmente tienen un valor de US$ 67,7. Desde 2015 que el índice no anunciaba ningún cambio cuando Apple reemplazó a AT&T. Blitzer resaltó que, hoy en día, las empresas tecnológicas, las de salud y los bancos reemplazaron en importancia a las compañías industriales.

“Se acabaron las vacas sagradas en Wall Street. Es necesario un cambio de cultura a todos los niveles”, había expresado tajante John Flannery, CEO de General Electric, hace seis meses. La delicada situación del holding lo llevó a tener que desprenderse de algunos de sus negocios icónicos como su división de locomotoras y su rama dedicada a las bombillas de luz.