Es dentista y fundó la app de pagos más utilizada de Corea del Sur

Cuando Lee Seung-gun le contó a sus padres que pensaba dejar su carrera como dentista para crear una startup de apps para celulares, sus padres cuestionaron su salud mental. Siete años después y ocho apps fracasadas después, el fundador de Viva República, radicada en Seul, logró el éxito con Toss, la aplicación para pagos que ya usan 8 millones de personas y donde ya sea realizaron transacciones por US$ 1, 4 mil millones según reporta Bloomberg.

Recientemente, la compañía de Lee Seung-gun ganó US$ 40 millones en fondos de GIC Pte. y Sequoia China, recaudando en total en la ronda de inversión de US$ 116 millones. Toss, permite a los usuarios enviar hasta US$ 1.822 por día en cuestión de segundos, lo que implicó una ventaja en Corea del Sur contra los bancos, en cuyos sistemas abundan los protocolos de seguridad y control que enlentecen las transferencias. El éxito de la app llama la atención, considerando el enorme poder de las empresas chaebol, como se conoce al modelo empresarial basado en grandes conglomerados presentes en distintos sectores de la economía–, como Samsung, Hyundai, LG, Lotte o SK Group.

Para iniciar la compañía, Lee Seung-gun utilizó US$ 150 millones de su dinero ahorrado en su carrera de dentista y creó Viva Republica, en donde vio fracasar una tras otra hasta que surgió Toss. En un comienzo, la app funcionaba en un “área gris” ya que no había regulaciones claras al respecto y despegó recién en 2015 cuando se declaró que era legal. En 2016, recibió US$ 48 millones de inversión por parte de Pay Pal según Tech Crunch.