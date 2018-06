Productos de limpieza: el negocio de los US$ 2300 millones que quiere ganar protagonismo

La industria de los productos de limpieza mueve más de US$ 2300 millones en la Argentina, sin embargo, la asociación que nuclea a las empresas del rubro siempre mantuvo un bajo perfil, hasta ahora. Para Miguel Ángel Queraltó, presidente de la Asociación Industrial de Artículos de Limpieza persona, del Hogar y Afines (ALPHA-AI), la conferencia regional del sector que se está desarrollando el 18 y 19 de junio en Buenos Aires puede marcar un puntapié para que comience a tomar mayor notoriedad el volumen que se maneja. Previo a su participación en el evento, el ejecutivo dialogó con Apertura.com sobre las perspectivas para la industria.

Esta entidad gremial comenzó a tomar forma a principios del siglo XX teniendo como uno de sus principales estandartes a la Jabonería de Vieytes, local que sirvió de refugio para las reuniones secretas de los patriotas de Mayo. Actualmente, la Argentina es el tercer mercado en importancia de la región detrás de Brasil y México con el 13 por ciento del share. “El consumidor argentino tiene mucha conciencia de que la limpieza hace a la salud y hace esfuerzos importantes para mantener su hogar en condiciones. En otros países los volúmenes son más grandes, pero tal vez la sofisticación de los productos es un poco menor”, afirma Queraltó.

Miguel Ángel Queraltó, presidente de ALPHA-AI.

Según datos brindados por la Asociación Latinoamericana de Industrias de Productos de Limpieza, Aseo, Dominisanitarios y Afines (ALIADA), los argentinos gastan US$ 60 per cápita en este tipo de productos, lejos de los US$ 32 del promedio regional. Por otro lado, el consumo per cápita en los Estados Unidos y los principales países europeos supera los US$ 80. A nivel latinoamericano, el negocio mueve más de US$ 19.000 millones.

No obstante, el ex director de Unilever cree que estos números podrían caer en los próximos meses. “En el 2017, la economía se había puesto en marcha y teníamos expectativas de que iba a haber un crecimiento sostenido. Pero, indudablemente, con estas circunstancias, el consumo masivo se verá resentido”, analiza. Además, Queraltó destaca la sensibilidad de la industria ante los cambios económicos: “Se siguen comprando productos en el mismo nivel para lograr los mismos estándares de limpieza, aunque con segundas o terceras marcas. Sin embargo, cuando la economía tiende a estabilizarse, inmediatamente, el consumidor busca volver a sus marcas preferidas”.

Al igual que en el mercado latinoamericano, la categoría de “lavado de ropa” es la más importante en el país con casi la mitad del negocio – US$ 1022 millones -. La siguen de cerca los insecticidas con US$ 380 millones y los productos de limpieza de superficies con US$ 330 millones. “Un 80 por ciento de los productos se fabrican en la Argentina. En el mercado local hay 4 o 5 empresas que concentran cerca del 70 por ciento de la industria, después hay una gran cantidad de empresas más chicas y locales”, detalla el presidente de ALPHA-AI.

De los últimos años, Queraltó señala que el país “generaba bastantes problemas para las inversiones” y afirma que los 90 fue la mejor época en cuanto a movimiento de dinero para la industria. “Estos stop and go que tenemos en la Argentina atrasan decisiones que, si tuviéramos un poco más de estabilidad, permitirían que fueran hechas con mayor agilidad”, expresa. A su vez, advierte que los movimientos del dólar “no solo generan rechazo si no que asustan”. Y concluye: “Estas cuestiones dificultan cualquier tipo de inversión, no solamente la nuestra”.