Avanza el proyecto del inversor Tim Draper para dividir en tres a California

Desde 2012 que el inversor Tim Draper sueña con agregarle algunas estrellas a la bandera de Estados Unidos. Después de varios años y unos cuantos millones invertidos, finalmente logró que su propuesta de dividir al estado de California en tres partes califique para ser sometida a la voluntad popular en noviembre de este año. Aunque los especialistas aseguran que es difícil que este proyecto se cristalice en votos positivos, el fundador de Draper Associates aspira a lograr algo que no sucede desde el siglo XIX.

El último estado que decidió escindirse fue Virginia Occidental debido a sus diferencias con su territorio, Virginia, con respecto a la abolición de la esclavitud. En este caso, Draper, reconocido por su experiencia dentro del mundo del venture capital, argumenta que California es “ingobernable” con su delimitación actual. Uno de los principales motivos en los que hacen foco los que apoyan este proyecto es lo poco representado que está el estado en el Congreso – es el más poblado con 39 millones de habitantes, pero solo cuenta con dos representantes en el Senado -.

La campaña de Draper titulada Cal 3 consiguió poco más de 402.000 firmas, según confirmó el secretario de Estado de California, y logró hacerse un lugar en la votación que se llevará a cabo a finales de este año. Sin embargo, de ser aprobado, el proyecto debería pasar más instancias hasta ser oficial. Primero tendrá que obtener luz verde por parte de la Legislatura local para luego llegar al Congreso de los Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que el partner de Draper Cygnus, fondo que creó en la Argentina asociado con la firma Cygnus Capital, intenta dividir a su estado natal. En 2012 invirtió más de US$ 5 millones en una campaña que buscaba escindir California en seis partes, sin embargo, no tuvo éxito. Dos años más tarde volvió al ruedo, pero otra vez corrió la misma suerte. En esta ocasión, su proyecto propone tres nuevos estados: California, que incluiría a Los Ángeles; California del Sur, con San Diego como principal bastión; y California del Norte, que contaría con San Francisco y Sacramento.

Así se vería California con la división propuesta por Draper. Fuente: Televisa.

El historial de inversiones de Draper tiene entre sus filas a algunos gigantes de los negocios como Skype, Tesla, Hotmail y Baidu, aunque, en diálogo con Apertura en noviembre de 2017, reconoció que durante su carrera a veces también le falló el ojo como con Airbnb y Google. Esta vez, Draper quiere que la tercera sea la vencida.