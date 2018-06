Fue a devolver un jugo para ahorrar y terminó ganando US$ 315 millones en la lotería

Tayeb Souami, un contador oriundo de New Jersey (EEUU), compró un jugo en un almacén a US$ 5 pero como su mujer encontró la misma marca a US$ 2,50 en otro almacén, fue a devolverlo. Si bien la diferencia era de unos centavos, el hecho de haber refinanciado la deuda de su casa y tener una hija empezando al universidad, motivaron el ahorro.

Sin embargo, cuando llegó a la caja, Souami no pudo resistir la tentación cuando vio un aviso de la lotería Powerball cuyo monto era US$ 306 millones en ese momento, según relató él mismo en una conferencia de prensa. El número le gusto, se sintió con suerte y compró dos boletos usando el dinero que le devolvieron por el jugo.

Al día siguiente, decidió llevar su auto a lavar y en el camino frenó en un local para chequear sus tickets. “Escanee el primero por la máquina y no gané nada. Cuando pase el segundo, me apareció un cartel que debía consultar al encargado del local. Volví a probar y me salió el mismo cartel, pensé que la máquina no funcionaba así que fui a ver a la encargada. Ella pasó el ticket y empezó a gritar”, relató Souami. Padre de dos hijos y contador en una empresa importadora de alimentos, Souami adelantó que gastará el dinero en pagar su casa, la educación de sus hijos y sus propias deudas universitarias. Y quizás también comprando un jugo de naranja. “Es mi bebida favorita ahora”, concluyó.