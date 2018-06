La experiencia del consumidor: una receta de éxito para emprendimientos

La escalofriante estadística ya es conocida: “De 10 Pymes que arrancan, sobreviven dos o tres” dice Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes. Conocemos uno de los verdugos: falta de rentabilidad sostenida.

17 de febrero de 2018, Washington DC. A sala llena, 2200 emprendedores y dueños de pequeñas empresas esperan ansiosos las palabras de un expositor. Enmarcado en la Cumbre de Pequeños Negocios (Small Business Summit), Warren Buffett, el Oráculo de Omaha, hace su aparición para compartir cuál es la clave del éxito para una pequeña empresa.

Su alocución dura apenas 21 minutos y Buffett analiza dos emprendedores exitosos de la siguiente manera: “Ellos no se preocupaban si la bolsa subía o bajaba, tampoco se preocupaban por las cosas que no podían cambiar, pero sí se enfocaron en la única cosa que sí podían cambiar: la experiencia del consumidor. He visto muchas empresas en mi vida, pero nunca he visto una que deleitando al cliente no tenga éxito. (…) Yo no tengo idea cuánto pagué por esta corbata que estoy usando, esta camisa o este traje; pero sí sé que recordaré cómo fui tratado cuando los compré. (…) [El cliente] termina olvidando completamente el precio que pagó por un producto o servicio, pero nunca se olvida si tuvo una buena o mala experiencia de compra. (…) Y como dueños de pequeñas empresas, ustedes tienen no solamente que proyectar ese interés por el bienestar del cliente, por deleitarlo, sino que también lo tienen que realizar a través de otras personas”.

Entonces: ¿qué pasa a la hora de introducir empleados al negocio? “En nuestra experiencia, es uno de los desafíos con los que la mayoría de los emprendedores y dueños de PyMES lidian todos los días", dice Marcela Martín, facilitadora de éxito para la consultora BA Group. Y explica: "¿Recuerdan la frase ‘atendido por sus propios dueños’? Esa era la señal de que el consumidor sería tratado de manera excelente. El problema con ese modelo de negocios es que en el mundo de hoy, globalizado, se hace casi imposible escalarlo. Por lo tanto, es imperativo buscar la manera de que los emprendedores y dueños provean a sus empleados con herramientas concretas para brindar ellos también una experiencia de excelencia al cliente”.

A continuación, en tres PyMES gastronómicas, veremos cómo enfocan el desafío de capacitar a su personal. Fidel Yañez, gerente Operativo del restaurante La Cabrera, de Gastón Riveira, explica: “Fuimos la primera parrilla en alejarnos de lo tradicional, convirtiéndonos en una ‘casa de carnes’. Cuando hablamos de experiencia del consumidor queremos que no solo la pase bien, sino que sus momentos sean memorables.”

El conocido Import Coffee Company fue uno de los primeros locales en la Argentina en ofrecer un café de calidad premium. Federico Luis, socio fundador, comenta: “Queremos que el cliente tome un café que lo sorprenda cada vez que lo tome, conjuntamente con la buena vibra que transmite la cafetería.”

El tercer caso es el de Maldita Malta, según cuenta Hernán Soto, gerente de Marketing y RR.HH.: “Nacimos de preguntarnos ‘¿Por qué no tomar una buena cerveza artesanal en el balcón de mi departamento?’. Y logramos entrar en las mesas de las casas de muchas familias. Para la experiencia del consumidor creemos en un vínculo no solo comercial, sino que ir a Maldita Malta sea un momento en el día que se disfrute”.

Aunque los tres emprendimientos comparten la idea buffettiana de “deleitar al cliente”, ¿cómo se manejan con sus empleados que están en contacto con el cliente?

“La capacitación técnica es fundamental, transmitimos años de aprendizaje de cómo sacar un espresso perfecto que viene de Italia”, afirma Luis. El ejecutivo detalla “Así mismo nos preparamos para dar una atención de excelencia al cliente. Para eso trabajamos con nuestra consultora en el desarrollo de ‘los 10 mandamientos para la fidelización del cliente’. Ayudamos a los chicos a resolver problemas cotidianos de atención y sobre todo a tener nuestros fundamentos a la hora de crear la experiencia del consumidor. A partir de esto vimos un incremento de ingresos producto del boca a boca, un up-selling mucho mayor, menor conflictividad laboral y rotación”.

Yañez asegura: “Es imperativo que un restaurante se vaya renovado si quiere garantizar su permanencia en el mercado. El tema es no perder la visión de que la atención al cliente tiene que ser perfecta. Nosotros hemos creado un espacio de capacitación que la consultora dio en llamar ‘herramientas para la conquista de la buena voluntad del cliente’. Se trata de un módulo personalizado de dos horas por semana. Esto impacta positivamente porque resulta muy rentable que el cliente que ya nos conoce vuelva y recomiende Vs. mucho presupuesto en publicidad”.

“Es fundamental que nuestro equipo esté preparado técnicamente”, señala Soto. “Y fidelizar al cliente es nuestro objetivo diario por eso realizamos encuentros de cuatro horas en las oficinas de nuestra consultora en Palermo. Reunimos a todos los encargados de los locales para que tomen herramientas de fidelización del cliente en un clima gentil y personalizado. Hemos visto mejoras sustanciales en las relaciones tanto empleado-cliente como empleado-empleado. Son muchos los casos de clientes que han vuelto por el trato que reciben. Se generan de este modo excelentes reseñas y un 70% de ellas apuntan a la buena atención y la amabilidad de nuestros equipos de trabajo”.

“La experiencia del consumidor de excelencia está directamente unida a la excelencia en la atención de nuestros empleados”, destaca Marcela Martín. “Y que los empleados cuenten con un ámbito de capacitación propio puede ser una muy buena opción por parte del emprendimiento que quiera incrementar sus ingresos en forma sostenida”. Es sabido que las noticias sobre la mala atención son reproducidas por los clientes 200% veces más que las noticias sobre la buena atención, pero lo que no sabemos es todo lo que se puede ganar con una atención de conquista por parte de los empleados. Y no hablamos solo de ganancia monetaria, sino también de buena voluntad.