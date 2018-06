Deutsche Bank sondea a sus accionistas sobre una potencial fusión con Commerzbank

El presidente del Consejo de Supervisión del Deutsche Bank, Paul Achleitner, habría sondeado a los accionistas del banco sobre una posible fusión con su rival Commerzbank, según una fuente cercana al tema consultada por Bloomberg. Una de las principales razones para unir a ambas entidad, de acuerdo a lo consignado por el medio, es crear un gran player que pueda equiparar la potencia económica alemana.

En 2016, ambos bancos mantuvieron incipientes charlas sobre un potencial deal para restructurar su negocio, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Hoy, los inversores estarían preocupados principalmente por la posible depreciación en la cotización de los títulos del Deutsche Bank que podría provocar un acuerdo de estas características.

Uno de los principales interesados en el tema es el Ministerio de Finanzas de Alemania, ya que desde 2008 el Estado posee un 15,6 por ciento de las acciones de Commerzbank cuando le ofreció un salvataje de US$ 21.500 millones. Consultado por Bloomberg, los voceros del Ministerio optaron por no hacer declaraciones. Por su parte, Joerg Eigendorf, representante de Deutsche Bank, afirmó: “El chairman es consultado todo el tiempo por eso y siempre responde de la misma manera: ‘Los pros y contras se pueden leer en los reportes de analistas y en los medios. Entonces, ¿qué creen?’”.

La performance de ambas entidades en la Bolsa no viene siendo positiva en el 2018. En el caso del Deutsche Bank acumulan una caída del 40 por ciento en lo que va del año – el jueves cerraron a 9,76 euros y este viernes abrieron a 9,47 -, mientras que los títulos del Commerzbank se depreciaron un 25 por ciento desde enero – durante el cierre de jornada del jueves se encontraban a 9,55 euros y hoy cotizan a 9,28 -.

No obstante, fuentes cercanas aseguraron que todavía no hay conversaciones sobre una posible fusión y que, de comenzar, no sucederían en el corto plazo. Además, algunos especialistas no están seguros que este deal sea la solución para los problemas de ambos bancos. Según Roy Smith, profesor emérito de la práctica de management de la Escuela de Negocios Universidad de Nueva York, el plan solo podría funcionar si son capaces de combinar sus negocios de retail y vender algunas de sus operaciones globales. “Es como atar a dos borrachos para darles más estabilidad”, explicó.