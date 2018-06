Un icónico restaurant lanza un servicio de suscripción para su famoso sándwich de pastrón

Suena el timbre, el cartero tiene en sus manos un paquete que no contiene una remera comprada online ni un nuevo gadget tecnológico sino un gran sandwich de pastrón de una de las casas más icónicas de Nueva York. Lo que podría ser el sueño de cualquier amante de la comida ahora es una realidad, ya que el famoso deli Katz’s Delicatessen anunció que a partir de junio inaugurará su servicio de suscripción. Este lanzamiento forma parte de la estrategia de expansión de la compañía que en 2017 abrió en su primer local satélite en Brooklyn.

El restaurante, fundado en 1888, es legendario por sus múltiples especialidades de la comida judía y por haber servido de escenario para una de las escenas más recordadas de Cuando Harry conoció a Sally, protagonizada por Meg Ryan y Billy Crystal. El producto más famoso de la carta es el sandwich de pastrón. Para su preparación, es bañado en salmuera, adobado y ahumado lentamente durante 30 días antes de ser servido.

Los fanáticos de este exclusivo plato ahora podrán recibirlo en la puerta de sus casas todos los meses. Sin embargo, este no será el único ítem que formará parte de la caja de suscripción. Según Bloomberg, además de casi 2 kilos de pastrón, el pack de junio incluirá una hogaza de pan de centeno, pepinillos, medio kilo de mostaza y una remera de Katz’s. Aquellos que quieran contratar el servicio deberán desembolsar US$ 150 por mes –la caja contiene comida para 4 a 6 personas-, mientras que para suscribirse al plan anual el costo es de US$ 1500.

“Van a poder oler el ajo apenas abran la caja. Si eso no te provoca nada, entonces no sé qué lo hará”, afirmó a Bloomberg Jake Dell, dueño del local ubicado en Lower East Side en Manhattan. A su vez, explicó que la decisión de lanzar el servicio de suscripción se demoró debido al entramado logístico. “Especialmente para nuestros clientes regulares que se mudaron, pero quieren recrear esa clásica experiencia Katz en casa”, señaló. Según Inc, el restaurant produce alrededor de 7000 kilos de pastrón por semana y cada sandwich cuesta aproximadamente US$ 21.